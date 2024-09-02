Путин 4-5 сентября будет участвовать в Восточном экономическом форуме

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин 4-5 сентября примет участие в девятом Восточном экономическом форуме (ВЭФ), выступит на пленарном заседании в четверг, заявил помощник главы государства Юрий Ушаков.

"Он традиционно примет участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке 4-5 сентября", - сказал Ушаков журналистам.

По его словам, в этом году на ВЭФ приедут 6 тыс. гостей из 76 стран. Ушаков отметил, что свое участие уже подтвердили свыше 650 глав российских и 44 иностранных компаний, в том числе из Китая, Индии, Малайзии, Мьянмы, а также руководители ряда международных организаций.

Российскую делегацию на форуме будут представлять шесть вице-премьеров, одиннадцать министров, девять руководителей федеральных агентств, генпрокурор и 23 главы субъектов РФ, сказал Ушаков.

Программа ВЭФ предусматривает более ста мероприятий, основным из которых станет пленарное заседание, которое состоится в 15:00 по местному времени (08:00 по Москве) 5 сентября.

"Примут участие (в пленарном заседании - ИФ) наш президент, а также приглашенные: премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим и заместитель председателя КНР Хань Чжэн", - сказал Ушаков. По его словам, они выступят с речами, а затем примут участие в дискуссии.