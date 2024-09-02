Поиск
ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 16:18

Путин 4-5 сентября будет участвовать в Восточном экономическом форуме

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин 4-5 сентября примет участие в девятом Восточном экономическом форуме (ВЭФ), выступит на пленарном заседании в четверг, заявил помощник главы государства Юрий Ушаков.

"Он традиционно примет участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке 4-5 сентября", - сказал Ушаков журналистам.

По его словам, в этом году на ВЭФ приедут 6 тыс. гостей из 76 стран. Ушаков отметил, что свое участие уже подтвердили свыше 650 глав российских и 44 иностранных компаний, в том числе из Китая, Индии, Малайзии, Мьянмы, а также руководители ряда международных организаций.

Российскую делегацию на форуме будут представлять шесть вице-премьеров, одиннадцать министров, девять руководителей федеральных агентств, генпрокурор и 23 главы субъектов РФ, сказал Ушаков.

Программа ВЭФ предусматривает более ста мероприятий, основным из которых станет пленарное заседание, которое состоится в 15:00 по местному времени (08:00 по Москве) 5 сентября.

"Примут участие (в пленарном заседании - ИФ) наш президент, а также приглашенные: премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим и заместитель председателя КНР Хань Чжэн", - сказал Ушаков. По его словам, они выступят с речами, а затем примут участие в дискуссии.

Владимир Путин Юрий Ушаков Восточный экономический форум
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ByteDance привлекает кредит на рекордные для Азии $9,5 млрд

Турецкая Botas подписала долгосрочное соглашение с Shell на закупку СПГ

Турецкая Botas подписала долгосрочное соглашение с Shell на закупку СПГ

Нефть Brent подешевела до $76,3 за баррель

Мосбиржа не планирует запускать торги криптовалютой

Мосбиржа рассчитывает в 2024 г. преодолеть отметку в 1 квадриллион рублей по объему торгов

Мосбиржа рассчитывает в 2024 г. преодолеть отметку в 1 квадриллион рублей по объему торгов

Обмен заблокированными активами инвесторов будет продлен до 12 октября

Обмен заблокированными активами инвесторов будет продлен до 12 октября

"Почта России" предложила снизить порог беспошлинной электронной торговли в ЕАЭС до нуля

Банк России отметил увеличение числа квалифицированных инвесторов до 798 тысяч

Сбербанк имеет запас капитала и готов к повышению антициклической надбавки

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });