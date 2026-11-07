В МИД РФ отметили, что шансы на переговорное урегулирование по Украине сохраняются

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Москва никогда не отвергала переговорные решения, шансы на такое урегулирование по Украине сохраняются, заявил "Интерфаксу" директор департамента Северной Атлантики (ДСА) МИД РФ Александр Гусаров.

"Россия же никогда не отвергала переговорные решения, какими бы непримиримыми ни были наши контрагенты по диалогу. Шансы на переговорное урегулирование сохраняются", - сказал он в интервью агентству.

Так Гусаров, в частности, ответил на вопрос, остаются ли США беспристрастным посредником в украинском урегулировании.

Он также напомнил высказывание Марко Рубио, который одновременно и помощник президента США по нацбезопасности, и госсекретарь: "В ходе слушаний в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США он сказал буквально следующее: "Мы не являемся, если говорить откровенно, беспристрастными посредниками в этом конфликте. Мы не поставляем вооружения России. Мы поставляем вооружения только Украине. Мы не вводим санкции в отношении Украины, мы вводим санкции только в отношении России. Так что мы явно выбрали сторону (в этом конфликте)".

Полный текст интервью будет опубликован на сайте www.interfax.ru в 18:00.