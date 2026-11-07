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Военные РФ сообщили об успешном пуске ракеты-носителя с космодрома Плесецк

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Космические войска провели успешный пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк с космическим аппаратом в интересах Минобороны России, сообщили в военном ведомстве.

"С Государственного испытательного космодрома министерства обороны РФ (космодром "Плесецк") в Архангельской области боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России", - заявили в министерстве.

Минобороны РФ Плесецк Союз-2.1б
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Военные РФ сообщили об успешном пуске ракеты-носителя с космодрома Плесецк

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