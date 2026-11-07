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В МИД РФ назвали развертывание на Украине иностранных военных контингентов категорически неприемлемым

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Развертывание на Украине иностранных военных контингентов неприемлемо, ни по линии так называемой "коалиции желающих", ни под эгидой любых других объединений, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Еще раз подтверждаем, что развертывание на Украине иностранных вооруженных контингентов категорически неприемлемо - ни по линии так называемой "коалиции желающих", ни под эгидой любых иных объединений", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

Она подчеркнула, что их размещение будет "де-факто означать военную интервенцию и осознанное проецирование дополнительных угроз безопасности России".

"Любые войсковые подразделения на Украине рассматриваются Вооруженными Силами Российской Федерации как законные цели со всеми вытекающими рисками и последствиями", - пояснила представитель МИД.

Захарова также подчеркнула, что ответственность за "данную эскалацию целиком и полностью ляжет на тех, кто генерирует всё новые военные авантюры против России, безуспешно пытаясь добиться "стратегического поражения" нашей страны".

Первые полномасштабные военные учения "коалиции желающих" пройдут в Польше с 9 по 22 ноября. Согласно Минобороны Великобритании, в учениях примут участие 11 стран: Франция, Великобритания, Эстония, Литва, Германия, Нидерланды, Испания, Швеция, Бельгия и Польша. Ожидается, что в учениях примут участие 2,8 тыс. военнослужащих.

Украина МИД РФ Мария Захарова
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