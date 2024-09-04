Запуск производства на месторождении Кумроч на Камчатке ожидается до 2028 года

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Запуск производства на золоторудном месторождении Кумроч на Камчатке ожидается до 2028 года. Об этом сообщил "Интерфаксу" в кулуарах ВЭФ-2024 Александр Патлач, замгендиректора компании "GORA Кумроч" (АО "Быстринская горная компания", оператор проекта).

Актуальная оценка capex проекта – свыше 30 млрд рублей.

На ВЭФ "GORA Кумроч" подписала допсоглашение с КРДВ в рамках ТОРа, а также с Минэкономразвития РФ и Минэкономразвития Камчатского края - СЗПК.

Запасы месторождения Кумроч по ГКЗ составляют 49 тонн золота.