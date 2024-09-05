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"Росатом" рассматривает возможность строительства неатомных ледоколов

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - "Росатом" рассматривает возможность строительства неатомных ледоколов, сообщил журналистам гендиректор госкорпорации Алексей Лихачёв в кулуарах ВЭФ-2024.

"Это (развитие Северного морского пути, СМП - ИФ) нам даст импульс для того, чтобы строить новые ледоколы. У нас есть такие мысли, соображения. Возможно, мы включим в контур "Росатома" ледоколы не только на атомном ходу, но и с другими источниками энергии", - заявил Лихачёв.

Он также рассказал о ходе реализации проекта строительства ледоколов серии 22220.

"У нас три ледокола работают уже в акватории СМП, один мы ждём до конца года, еще один - в 2026 г. И еще два - принято решение о строительстве. Один мы заложили в январе, он будет называться "Калининград", следующий будем закладывать в 2025 г.", - сказал Лихачёв.

"Здесь, на "Звезде", строится ледокол еще более высокого класса мощности - 120 МВт. Серия "Лидер". Мы очень надеемся, что к 2030 г. нам потребуется более мощный ледокол, в первую очередь для круглогодичной навигации", - отметил топ-менеджер.

Ледоколы проекта 22220 предназначены для проводки судов в Арктике, на участках Енисея и Обской губы, для буксировки судов и других плавучих сооружений во льдах и на чистой воде, а также решения других задач.

Росатом Алексей Лихачев
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