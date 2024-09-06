ВТБ хочет дать доступ к ЦФА в брокерском приложении в следующем году

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - ВТБ планирует в следующем году предоставить клиентам возможность приобретать цифровые финансовые активы (ЦФА) через брокерское приложение, сообщил "Интерфаксу" член правления банка Виталий Сергейчук в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

"У нас большие планы по развитию розничного бизнеса. В том числе в части интеграции цифровых финансовых активов в инфраструктуру розничных каналов продаж. Недавно мы выступали организатором выпуска цифровых финансовых активов, привязанных к динамике стоимости квадратного метра в жилом комплексе девелопера "Доминанта". Он показал востребованность. Хотелось бы этот продукт довести до сопряжения с функционалом приложения "ВТБ Мои инвестиции", чтобы он стал более доступным: не только для клиентов "Прайм", но и для более широкого круга, а также масштабировать на другие жилые комплексы", - сказал Сергейчук.

Сейчас продажа ЦФА - это отдельное техническое решение, не связанное с приложением, напомнил он. "Функционал ЦФА в брокерском приложении будет появляться в 2025 году", - отметил топ-менеджер ВТБ.

Продукты на базе ЦФА, по его словам, будут доступны для всех категорий инвесторов.