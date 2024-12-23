Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 1,4%

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в понедельник продолжил рост минувшей пятницы после решения ЦБ РФ не менять ставку, фактором поддержки также выступает улучшение внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (февральский фьючерс на Brent торгуется выше $73 за баррель). Индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили по 1,4%, лидируют в росте акции МКПАО "ВК" (+6,6%) и ПАО "Группа компаний ПИК" (+4,9%).

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2675,69 пункта (+1,4%), индекс РТС - 823,6 пункта (+1,4%); цены большинства "голубых фишек" на бирже выросли в пределах 3,3%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 21 декабря, составляет 102,3438 руб. (-1,0769 рубля).

Подорожали также акции "Магнита" (+3,3%), ПАО "Южуралзолото" (+3%), ГК "Самолет" (+2,8%), АФК "Система" (+2,5%), ПАО "Группа Астра" (+2,4%), "Ростелекома" (+2,3%), "Северстали" (+2,2%), "Т-Технологии" (+2,1%), "НЛМК" (+2%), "ММК" (+2%), "АЛРОСА" (+1,9%), "МТС" (+1,9%), ПАО "Полюс" (+1,8%), "Норникеля" (+1,7%), "НОВАТЭКа" (+1,6%), "Аэрофлота" (+1,4%), "Газпрома" (+1,4%), "Татнефти" (+1,4%), "Московской биржи" (+1,1%), "Газпром нефти" (+1,1%), "Сургутнефтегаза" (+1,1%), ОК "Русал" (+1%), "ЛУКОЙЛа" (+0,9%), Сбербанка (+0,9%), "Интер РАО" (+0,5%), "Роснефти" (+0,3%), "РусГидро" (+0,2%), ВТБ (+0,1%).

Оценки аналитиков

Главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Алексей Головинов ожидает, что индекс МосБиржи в понедельник будет двигаться в диапазоне 2650-2700 пунктов.

"В понедельник рост рынка может продолжиться, однако затем вероятна небольшая коррекция. Во-первых, часть инвесторов предпочтет зафиксировать прибыль перед праздниками. Во-вторых, текущая ключевая ставка ЦБ остается высокой, и пока нет уверенности, что в феврале она не будет повышена. Тем не менее мы полагаем, что минимумы по рынку в текущем цикле снижения уже пройдены. В ближайшее время возможны откаты индекса, но снижения ниже 2400 пунктов мы не ожидаем", - считает он.

По оценке аналитиков компании "Цифра брокер", в ближайшие дни рост на рынке акций, скорее всего, продолжится в направлении 2800 пунктов по индексу МосБиржи, в то время как для формирования среднесрочных ожиданий стоит обратить внимание на поступающую макроэкономическую статистику. На этой неделе выйдут данные Росстата за ноябрь по розничным продажам и уровню безработицы. Особый интерес представляют показатели по занятости, поскольку они могут подтвердить или опровергнуть предварительные признаки ослабления напряженности на рынке труда.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина подтвердила, что "из-за отклонения траектории инфляции от цели Банка России все равно потребуется длительный период жестких денежно-кредитных условий".

Между тем в среднесрочной перспективе поддаваться чрезмерному оптимизму на данном этапе было бы неоправданно. Пока все выглядит так, будто ключевая ставка ЦБ вышла на плато, где может оставаться в течение длительного времени. Тем не менее новая формулировка регулятора о том, что целесообразность дальнейшего повышения ставки будет оцениваться на следующем заседании, исторически означает лишь 55%-ную вероятность того, что ставка не будет снова повышена. В конечном счете решение регулятора будет зависеть от новой порции макроэкономических данных, которые поступят за время до следующего заседания, считают аналитики "Цифра брокер".

Экономика США

В США в пятницу индексы акций выросли на 1-1,2% на статистике по потребительской инфляции, которая в ноябре оказалась слабее, чем прогнозировалось.

Доходы населения США в ноябре выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, расходы - на 0,4%, сообщило министерство торговли. Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 0,4%, второго - на 0,5%, по данным Trading Economics.

Индекс расходов на личное потребление PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в ноябре повысился на 2,8% относительно того же месяца прошлого года, так же как и в предыдущий месяц. Это максимальные темпы с апреля. Эксперты прогнозировали ускорение роста до 2,9%. Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции внимательно отслеживает динамику PCE Core.

Индекс потребительского доверия в США в декабре увеличился до 74 пункта по сравнению с 71,8 пункта месяцем ранее, согласно окончательным данным Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Результат совпал как с предварительно объявленными данными, так и с прогнозами экспертов.

Азиатские рынки акций

В Азии в понедельник также преобладает позитивная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,2%, австралийский ASX Australia - на 1,6%, южнокорейский Kospi - на 1,6%, китайский Shanghai Composite просел на 0,5%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,7%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,3-0,7%).

Японский Nikkei 225 корректируется вверх после снижения по итогам шести предыдущих сессий подряд, лидируют акции технологических компаний.

Инвесторы ждут решения Народного банка Китая (центробанк страны) относительно уровня ставки по кредитам сроком на год, выдаваемым по программе среднесрочного кредитования (MLF), которое будет обнародовано во вторник.

Цены на нефть

На нефтяном рынке утром в понедельник цены умеренно растут на фоне слабой активности торгов перед рождественскими праздниками.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве в понедельник составила $73,23 за баррель (+0,4% и -0,1% в пятницу), февральская цена WTI - $69,78 за баррель (+0,5% и +0,1% в пятницу).

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 2,1%, WTI - на 1,9%.

В среду биржи США, Великобритании, Германии, Франции и других стран Европы, а также Гонконга, Южной Кореи и Австралии, будут закрыты в связи с Рождеством. Многие площадки останутся закрытыми и в четверг.

В понедельник трейдеры оценивают заявления избранного президента США Дональда Трампа, потребовавшего от администрации Панамского канала снизить плату за проход судов по этому водному пути. В противном случае Вашингтон может восстановить контроль над этим объектом, заявил Трамп.

Эксперты Haitong Futures, обзор которых цитирует в понедельник The Wall Street Journal, отмечают, что опубликованные в пятницу статданные из США показали более слабый, чем ожидалось, рост ключевого для Федрезерва индикатора инфляции (индекс PCE). Это несколько ослабило опасения инвесторов в отношении резкого замедления темпов смягчения политики американским ЦБ, говорится в обзоре Haitong.