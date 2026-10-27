"Росатом" рассчитывает, что Севморпуть станет круглогодичным в начале 2027 года

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Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Госкорпорация "Росатом" рассчитывает, что Северный морской путь перейдет на круглогодичный режим в начале 2027 года, когда один из наших крупнейших грузоотправителей начнет регулярную отправку своей продукции в Азию, сообщил в интервью "Интерфаксу" директор по развитию СМП и Арктики - директор Арктической дирекции "Росатома" Владимир Панов.

Отвечая на вопрос, когда можно ждать круглогодичной работы Севморпути, он сказал: "За последние годы мы заметно продвинулись в достижении этой цели. Сейчас в финальной стадии подготовка к регулярным рейсам по Севморпути на восток. Российскими моряками наработаны уникальные компетенции в Арктике. Судоверфь "Звезда" строит суда арктического класса. Первые два газовоза уже переданы заказчику для работы в акватории СМП. Сформировалась достаточная грузовая база отечественных компаний. "НОВАТЭК" перевозит на СМП значительные объемы сжиженного природного газа. Крупнейший проект "Роснефти" "Восток-Ойл" начал отгрузку и наращивает показатели. С "Восток Ойла" уже выполнено 6 рейсов".

"В начале следующего года планируется ввод в эксплуатацию еще одного атомного ледокола "Чукотка", флот увеличится уже до 9 атомных ледоколов. СМП находится в одном шаге от регулярных перевозок в восточном направлении, то есть в шаге от круглогодичности. Рассчитываем, что это произойдет уже в начале 2027 года, когда один из наших крупнейших грузоотправителей начнет регулярную отправку своей продукции в Азию", - подчеркнул Панов.

И далее необходимо будет оттачивать технологию, добавил он. Например, провести караван судов в зимне-весенний период не проблема. Но для повышения эффективности грузоперевозок нужно увеличение скорости каравана, и это сейчас одна из основных задач. Кроме того, необходимо наращивать аварийно-спасательную инфраструктуру, связь, медицину и т. д. В этой сфере уже многое сделано: МЧС созданы Арктические комплексные аварийно-спасательные центры в Певеке и Сабетте, ведется строительство таких центров в Диксоне и Тикси. Минтрансом сформирован флот из 14 аварийно-спасательных судов для обеспечения готовности в акватории СМП; строятся еще 10 судов. Потребуется дальнейшее наращивание такой инфраструктуры.

"С точки зрения геополитики и экономики развитие Северного морского пути достигло важной стадии перелома и переходит на новый этап, после которого можно будет говорить о становлении маршрута, его полной "раскатке", - заявил Панов.

"Более того, сегодня мы говорим уже не просто о СМП: речь идет о создании Трансарктического транспортного коридора (ТТК), куда войдут и Севморпуть, и связанные с ним внутренние водные, железнодорожные пути и другая транспортная инфраструктура. В целом ТТК направлен на комплексное развитие Арктической зоны и Дальнего Востока, а также внутренних, международных и транзитных перевозок вдоль побережья России, - добавил он.