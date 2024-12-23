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В РФ частично удовлетворили иск "РусХимАльянса" к UniCredit о запрете судиться в иностранных судах

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области частично удовлетворил иск ООО "РусХимАльянс" к UniCredit Bank GmbH о запрете инициировать или продолжать разбирательства в иностранном суде, международном коммерческом арбитраже, находящемся за пределами территории РФ.

"Иск удовлетворить частично", - сообщается в арбитражной картотеке.

Всего РХА подал иски к пяти западным банкам - гарантам по контракту с Linde. В отношении Deutsche Bank и Commerzbank ранее уже выпущены судебные запреты.

Как сообщалось, "РусХимАльянс" (РХА, один из операторов строительства комплекса по переработке этансодержащего газа в Усть-Луге, совместное предприятие "Газпрома" и "РусГазДобычи") и Linde в 2021 году заключили ЕРС-контракты на строительство заводов по переработке и сжижению газа.

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РХА перечислил Linde аванс, но та в мае 2022 года уведомила заказчика о приостановке работ в связи с санкциями ЕС. Банки-гаранты отказались исполнять свои обязательства, поскольку платеж в адрес российской компании якобы мог нарушить европейские санкции.

Российский суд на уровне первой инстанции удовлетворил иски "РусХимАльянса" ко всем пяти иностранным банкам - гарантам. Наибольший размер ответственности за UniCredit - 463 млн евро, далее следуют BayernLB - 273 млн евро, DB - 238 млн евро, Commerzbank - 95 млн евро и LBBW - 52 млн евро.

"Ответчик не может ссылаться на санкционные ограничения как на форс-мажорные обстоятельства, так как санкционные ограничения сами по себе не поименованы ни в Гарантии, ни в Правилах Международной торговой палаты как основание для форс-мажора. Санкции противоречат основам правопорядка Российской Федерации и не могут быть применены на ее территории", - отмечает суд первой инстанции в одном из решений.

РусХимАльянс UniCredit
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