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Структура "Росатома" подписала инвестсоглашение с Киргизией о строительстве ВЭС

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - АО "Росатом Возобновляемая энергия" (ранее - "НоваВинд") договорилось с Киргизией на тему строительства ВЭС на 100 МВт в Иссык-Кульской области, сообщила госкорпорация.

Стороны подписали соответствующее инвестсоглашение.

Начало проектно-изыскательских работ и контрактация оборудования планируются в 2025 году.

"Это первый российский экспортный проект в ветрогенерации", - отмечается в пресс-релизе.

Как сообщалось ранее, структура "Росатома" может построить в Киргизии до 1 ГВт ветростанций. Ранее "НоваВинд" подписывал соглашение с Минэнерго страны о проработке и реализации проектов ВИЭ.

Проект в Иссык-Кульской области – пилотный. "На втором этапе планируется проработка площадок размещения объектов ВИЭ общей мощностью до 900 МВт", - отмечала компания.

"Росатом" также планировал разработку пред-ТЭО малой АЭС в Киргизии. Также сообщалось о планах по строительству в республике мини-ГЭС.

Росатом АО "Росатом Возобновляемая энергия" НоваВинд
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