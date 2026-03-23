"Росатом" обсуждает с Киргизией строительство как малой, так и средней АЭС

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - "Росатом" находится в обсуждении строительства в Киргизии не только малой АЭС, но также и станции средней мощности. Помимо этого, республике предложена помощь с проектами в сфере гидроэнергетики, сообщил Russia Today глава госкорпорации Алексей Лихачев.

"Мы неоднократно говорили, что готовы построить и малую, и среднюю мощность в Киргизии и имеем с министерством энергетики Киргизии соответствующие переговоры", - сказал он.

"Они идут не торопясь, эти переговоры, постольку поскольку надо все взвесить, прежде чем становиться участником большого атомного энергетического проекта", - отметил Лихачев.

Он напомнил, что, "чтобы время зря не терять", компания также реализует в стране проект ветропарка на 100 МВт. "Уже значительная часть оборудования завезена в Иссык-Кульскую область. И я уверен, что мы пойдем по плану, по графику реализации этого проекта", - отметил глава госкорпорации.

"Также предложили нашу помощь и в реализации проектов гидроэнергетики для наших киргизских друзей. И очень надеемся, что будет отдельный результат у этой работы", - рассказал Лихачев.

Киргизия и "Росатом" в начале 2022 года на полях всемирной выставки "Экспо-2020" в Дубае подписали меморандум о строительстве атомной станции малой мощности (АСММ). Изначально планировалось, что это могут быть одна или две АСММ с одной или двумя атомными установками РИТМ-200H по 55 МВт.

Весной прошлого года "Росатом" сообщил, что передал министерству энергетики Киргизии предварительное технико-экономическое обоснование (пред-ТЭО) проекта строительства атомной станции малой мощности.

Заместитель министра энергетики Киргизии Алтынбек Рысбеков осенью говорил, что "работа ведется только в направлении того, каким образом можно вести строительство станции в Киргизии". "Возможность строительства станции имеется, но пока принципиального решения не принято. Да, у нас был подписан меморандум с "Росатомом", это есть. Ведутся какие-то работы, но направление, где, как и каким образом будет строиться, еще не определено, еще рано", - говорил замминистра.

У профильной "дочки" "Росатома" также есть договоренности (в виде подписанного меморандума о сотрудничестве - ИФ) о строительстве в Киргизии ветропарка общей мощностью до 1 ГВт. Сообщалось о первом проекте "Возобновляемая энергия" в республике в рамках этих договоренностей - ВЭС в Иссык-Кульской области на 100 МВт.

Киргизия рассматривает несколько способов покрытия растущего спроса на электроэнергию. В частности, прорабатываются проекты реконструкции ГЭС, строительства новых тепловых мощностей, возобновляемых источников энергии. Вместе с "Интер РАО Экспорт" республика изучала вопрос строительства ТЭС мощностью 500 МВт.

