Рынок акций РФ в понедельник замедлил подъем, но закрепился выше 2700п по индексу МосБиржи

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в понедельник замедлил подъем из-за выборочной фиксации прибыли игроками после ралли, вызванного пятничным решением ЦБ РФ не менять ключевую ставку; на внешних фондовых площадках наблюдалось улучшение конъюнктуры, однако подешевела нефть (февральский фьючерс на Brent просел в район $72,3 за баррель). Индекс МосБиржи смог закрепиться выше 2700 пунктов, индекс РТС поднялся к 840 пунктам на фоне укрепления рубля; в лидерах роста выступили акции ПАО "Южуралзолото" (+9,7%), ПАО "Группа компаний ПИК" (+8,2%) и Московского кредитного банка (+7,6%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2702,48 пункта (+2,4%, максимум сессии - 2738,7 пункта), индекс РТС - 837,82 пункта (+3,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 7,4%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 24 декабря, составил 101,6143 руб. (-72,95 копейки).

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