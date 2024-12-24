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Акции Х5 на Мосбирже будут торговаться под "именным" тикером

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Акции ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" с 9 января начнут торговаться на "Московской бирже" под тикером X5.

"Это в том числе напоминает об истории нынешнего лидера отрасли, который был основан в результате слияния "Перекрестка" (в тикере – это буква Х) и "Пятерочки" (в тикере – цифра 5)", - отмечается в релизе ритейлера.

Мосбиржа в ноябре предоставила эмитентам акций из первого уровня листинга возможность выбора сокращенного торгового кода вместо классического четырех- или пятибуквенного обозначения. Компании могут выбирать уникальные комбинации от одного до трех символов – латинские буквы и цифры.

Первым эмитентом, который сменил тикер на сокращенный, стали "Т-Технологии".

Х5 – крупнейший в России ритейлер по объему выручки. На 30 сентября 2024 года группа объединяла 26,047 тыс. магазинов.

ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" Московская биржа МосБиржа
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