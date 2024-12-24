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В банковском секторе Европы объем сделок M&A обновил максимум с 2020 года

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Европейские банки совершили максимальный в денежном выражении объем сделок по слияниям и поглощениям с 2020 года, подсчитал Bloomberg.

С начала 2024 года объем таких сделок - как уже завершенных, так и только объявленных - составил $141,3 млрд, что позволило банковскому сектору стать лидером в сегменте M&A в регионе с долей 17%. В промышленном секторе совокупная стоимость сделок составила $123,5 млрд (14% от общего показателя), в секторе недвижимости - $98,8 млрд (12%).

"Мы ожидаем, что 2025 год также будет активным в плане слияний и поглощений, поскольку излишки денежных средств прожигают дыру в карманах руководства, а выкуп акций стал менее эффективным", - отметил фондовый управляющий в Polar Capital Global Financial Trust Ник Бринд.

Интерес покупателей подогревается низкими оценками стоимости акций европейских компаний, которые торгуются с дисконтом примерно в 40% по сравнению с американскими конкурентами, пишет Bloomberg.

Акции представителей банковского сектора в сводном европейском индексе Stoxx Europe 600 с начала года подскочили в среднем на 32%, рекордными темпами среди всех секторов. Для сравнения: страховщики прибавили около 24% капитализации, телекоммуникационный сектор - 21%, а производители автомобилей и запчастей потеряли 8,4%.

Stoxx Europe 600 Европа Ник Бринд Polar Capital Global Financial Trust
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