Новая генерация и сети для покрытия энергодефицита Москвы могут обойтись в более чем 460 млрд руб.

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Стоимость строительства новой генерации и сетевых объектов для покрытия дефицита в Москве может составить 460,7 млрд руб., сообщила газета "Коммерсантъ" со ссылкой на материалы к заседанию правкомиссии по вопросам развития электроэнергетики.

В частности, речь идет о финансировании строительства энергоблоков на базе станций ГЭХа и новых 450 МВт на Каширской ГРЭС "Интер РАО" стоимостью 219 млрд руб. Предполагается, что их назначат инвесторами в проекты без проведения конкурса.

Также речь идет о финансировании расширения московского энергокольца стоимостью 25,8 млрд руб., строительства двух ЛЭП 750 кВ стоимостью 47,5 млрд руб. и еще одной на 76,8 млрд руб.

Стоимость линии постоянного тока от Нововоронежской АЭС на 1500 МВт оценивается в 91,4 млрд руб.

При этом компенсировать строительство линий могут за счет тарифа магистральных сетей, отмечает издание.

Соответствующие проекты генерации и развития сетей были ранее обозначены в утвержденной схеме и программе развития энергосистем до 2030 года.