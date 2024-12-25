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"Куриное царство" группы Черкизово построит два птицекомплекса в Брянской области

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Брянский филиал АО "Куриное царство" (входит в группу "Черкизово") приступило к строительству в Почепском районе двух птицеводческих комплексов по выращиванию бройлеров. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

Компания намерена вложить в проект 12 млрд рублей. В планах строительство двух птицеводческих площадок по 32 корпуса.

"Объем производства в результате реализации проекта увеличится на 42,6 тыс. тонн продукции птицеводства", - написал глава региона.

Сроки реализации проекта не уточняются.

Группа "Черкизово" в феврале 2024 года сообщала, что брянское предприятие благодаря модернизации в 2023 году увеличило выпуск продукции из мяса бройлера на 17% - до 102 тыс. тонн.

Предприятие перерабатывает до 180 тыс. птиц в сутки, выпускает более 260 наименований продукции под брендами "Петелинка", "Куриное царство" и "Домашняя курочка". Оно производит мясо птицы по полному технологическому циклу – от инкубации яиц до выпуска мясной продукции. В состав вертикально интегрированного комплекса входят пять современных площадок по выращиванию цыплят (четыре - в Почепском районе, одна - в Жуковском районе), высокотехнологичный завод по убою и переработке мяса птицы в Брянске, инкубатор почти на 70 млн яиц.

Группа "Черкизово" входит в тройку лидеров на рынках куриного мяса, мяса индейки и продуктов мясопереработки. По данным на сайте ГК, в ее состав входят 15 птицеводческих комплексов, 20 свинокомплексов, 13 мясоперерабатывающих предприятий, 13 комбикормовых заводов, маслоэкстракционный завод и около 355 тыс. га сельскохозяйственных земель. Компания экспортирует свою продукцию более чем в 20 стран.

АО "Куриное царство" Черкизово
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