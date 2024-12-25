Поиск

Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ в январе повысится в 1,7 раза

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ в январе 2025 года составит 16 тыс. 067 рублей за тонну, что в 1,7 раза больше, чем в декабре (9 тыс. 195,8 рубля).

Пошлина на подсолнечный шрот повысится до 4 тыс. 771,6 рубля за тонну с 3 тыс. 788,4 рубля в декабре.

Расчет пошлин представил Минсельхоз.

Индикативные цены, исходя из которых рассчитаны пошлины, составили: на масло - $1 тыс. 027,5 за тонну ($954,7 месяц назад), на шрот - $221,1 ($212,5).

Базовая цена для расчета пошлины на шрот с 1 сентября 2023 года была повышена на 2 тыс. рублей, до 15 875 рублей за тонну, для расчета пошлины на масло - не изменилась и составляет 82 500 рублей за тонну.

Пошлины на масло и шрот рассчитываются в рублях с июля 2022 года. Размер пошлины на подсолнечное масло составляет 70% от разницы между базовой ценой (82 500 рублей за тонну) и индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц). Экспортная пошлина на подсолнечный шрот рассчитывается по формуле как разница между индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц) и базовой ценой (15 875 рублей за тонну), умноженная на величину корректирующего коэффициента (0,7).

В августе 2024 года эти пошлины были продлены сразу на два года - до 1 сентября 2026 года.

Минсельхоз
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Инфляция в РФ с 17 по 23 декабря составила 0,33%, годовая ускорилась в район 9,6%

Клиенты Сбербанка с начала года вложили в золото 78,4 млрд рублей

"Трансмашхолдинг" станет партнером "Росатома" и Шишкарева в группе "Дело"

"Мосбиржа" запустит утренние торги на фондовом и срочном рынках 27 января

"Мосбиржа" запустит утренние торги на фондовом и срочном рынках 27 января

Москва удвоит количество учащихся в колледжах

Сулейман Керимов стал инвестором Махачкалинского порта

В Иркутской области майнеров предупредили об отключении

В Иркутской области майнеров предупредили об отключении

Объединенная Wildberries и Russ купит под штаб-квартиру строящийся БЦ в "Москва-Сити"

Девелопер "Самолет" предложил бороться с "потребительским экстремизмом"

Девелопер "Самолет" предложил бороться с "потребительским экстремизмом"
Инфляция в России

Новак заявил, что цены на топливо в РФ в этом году вырастут не выше инфляции

Новак заявил, что цены на топливо в РФ в этом году вырастут не выше инфляции
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2070 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне11 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5598 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии131 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России38 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });