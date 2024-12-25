Клиенты Сбербанка с начала года вложили в золото 78,4 млрд рублей

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Клиенты Сбербанка с начала года вложили 78,4 млрд рублей в золото, объем вложений в серебро составил 5,4 млрд рублей, сообщил банк.

Всего за этот год клиенты Сбербанка купили 77,4 тонны драгоценных металлов. Из них 15% (по подсчетам, около 11,6 тонны) пришлось на слитки, а остальное - на металлические счета. В 2024 году клиенты банка с января по ноябрь открыли 600 тыс. новых металлических счетов, что в 2,6 раза больше, чем в 2023 году.

Более 2 млн клиентов Сбербанка инвестируют в драгметаллы, добавляет банк.