Добыча угля в РФ в январе-ноябре снизилась на 1,4% до 386 млн т

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Добыча угля в РФ в январе-ноябре 2024 г. снизилась на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 386 млн т, сообщил Росстат.

В ноябре было произведено 38,6 млн, что на 1,1% выше показателя ноября 2023 г. и на 3,3% превышает показатель октября 2024 г.

Добыча каменного угля за одиннадцать месяцев 2024 г. составила 298 млн т (-3,3%), в том числе антрацита - 19,7 млн т (-15,5%). Производство коксующегося угля выросло на 5,4%, до 102 млн т. Прочего каменного угля добыто 177 млн т (-6,2%).

Бурого угля получено 87,6 млн т (+5,5%).

Добыча угля в России в 2023 году составила 438 млн т, экспорт - 213 млн т.