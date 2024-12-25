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Росстат сообщил, что сбор зерна в РФ в чистом весе в 2024 г. составил 124,96 млн т

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Сбор зерновых и зернобобовых культур в РФ в чистом весе в 2024 году, по предварительным данным, составил 124,96 млн тонн, сообщил Росстат в среду.

В том числе собрано 82,4 млн тонн пшеницы.

Это ниже показателей прошлого года, когда было собрано 144,9 млн тонн зерна, в том числе 98,2 млн тонн пшеницы.

Росстат отметил, что данные могут быть уточнены после уборки поздних сельхозкультур.

Официальный прогноз сбора зерна составляет 130 млн тонн, в том числе 83 млн тонн пшеницы.

Росстат также сообщил, что сбор ржи снизился до 1,2 млн тонн с 1,7 млн тонн в 2023 году, ячменя - до 16,7 млн тонн с 21,1 млн тонн, кукурузы - до 13,2 млн тонн с 16,6 млн тонн. Урожай риса составил 1,26 млн тонн против 1,07 млн тонн годом ранее, гречихи - 1,2 млн тонн против 1,48 млн тонн, овса - 3 млн тонн против 3,3 млн тонн, проса - 322 тыс. тонн против 450 тыс. тонн соответственно.

Урожай подсолнечника снизился до 16,6 млн тонн с 17,3 млн тонн, сои - вырос до 7 млн тонн с 6,8 млн тонн, рапса - также вырос до 4,7 млн тонн с 4,2 млн тонн в 2023 году.

Сахарной свеклы накопано 41,9 млн тонн против 53,1 млн тонн год назад. Сбор льна-долгунца (в пересчете на волокно) вырос до 26,1 тыс. тонн с 20,2 тыс. тонн год назад.

Картофеля накопано 18 млн тонн против 20,2 млн тонн в 2023 году. В том числе сельхозорганизации снизили урожай до 4,4 млн тонн с 5,2 млн тонн, хозяйства населения - до 10,6 млн тонн с 11,6 млн тонн.

Овощей собрано 13,7 млн тонн против 13,8 млн тонн. В том числе сельхозорганизации собрали 4,1 млн тонн (4,2 млн тонн в 2023 году), хозяйства населения - 6,4 млн тонн (6,3 млн тонн). Сбор плодов и ягод снизился до 3,8 млн тонн с 4,2 млн тонн в 2023 году.

Росстат
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