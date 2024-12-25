Добыча газа в РФ в ноябре выросла на 6% благодаря энергетике и промышленности

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Добыча природного газа в России в ноябре продолжила ощутимый рост. Отсутствие стимулов со стороны погоды было компенсировано выгодной ситуацией в межтопливной конкуренции и промышленным спросом. Производство природного газа (прежде всего добыча "Газпрома") продолжает расти, в то время как добыча попутного газа сокращается.

Данные

Добыча природного газа в РФ в ноябре 2024 года составила 61,7 млрд куб. м, что на 6% выше, чем за ноябрь 2023 года (58,24 млрд куб. м), сообщил Росстат.

Привычная для отрасли цифра складывается из публикуемых ведомством данных о добыче горючего природного газа ("газа естественного" - это прежде всего "Газпром") - 53,1 млрд куб. м (+8%), и попутного нефтяного газа ("газ горючий природный нефтяных месторождений") - 8,6 млрд куб. м. Добыча ПНГ нефтяными компаниями снижается пять месяцев подряд - с июня, а в ноябре динамика снижения ускорилась до 5%.

Производство попутного газа у нефтяников связано с динамикой квот на добычу нефти в рамках договоренностей ОПЕК+.

Условия

Температурный фон, определяющий динамику потребления газа в энергетике, в отчетном месяце не благоприятствовал ее росту. По данным "Системного оператора ЕЭС России", в ноябре 2024 года средняя температура воздуха по стране была более чем на два градуса Цельсия выше климатической нормы и примерно на градус выше прошлогодней.

Тем не менее выработка тепловых электростанций в ноябре выросла на 4,1%. Ситуация на рынке межтопливной конкуренции была в пользу газа, так как на 5,3% сократилась выработка гидроэлектростанций.

Выпуск такой газоёмкой продукции, как аммиак (это в том числе основа производства азотных удобрений) в ноябре увеличился на 3,8%.

На внешних рынках росли поставки "Газпрома" в Китай и Узбекистан.

Перспектива

Суммарно добыча газа за 11 месяцев 2024 года, по данным Росстата, составила 620,5 млрд куб. м (годом раньше было 576,1 млрд куб. м), то есть рост составил 8%.

Согласно обновленному среднесрочному макропрогнозу, производство газа в РФ в 2024 году ожидается на уровне 668,2 млрд куб. м. При этом по итогам 11 месяцев она превзошла прогнозный трек более чем на 16 млрд куб. м.

В 2021 году в России было добыто 763 млрд куб. м газа, в 2022-м – 676 млрд куб. м, в 2023-м – 638 млрд куб. м.

Производство газа в РФ в 2022-2023 годах значительно снизилось из-за сокращения потоков в западном направлении. С другой стороны, растет потребление внутри страны, а также поставки в Азию.