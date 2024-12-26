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"Газпром" в 2024 году увеличил добычу газа на 61 млрд куб. м - до 416 млрд куб. м

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - "Газпром" в 2024 году увеличил добычу газа на 61 млрд куб. м - до 416 млрд куб. м, объявил на совещании, посвященном подведению предварительных итогов года, председатель правления компании Алексей Миллер.

Таким образом, добыча газа концерна превысит не только показатель 2023 года (355 млрд куб. м), но и 2022-го (413 млрд куб. м).

"Что касается добычи Группы "Газпром", то в 2024 году мы с вами добудем около 416 млрд куб. м газа. Вдумайтесь - это на 61 млрд куб. м больше, чем в 2023 году", - заявил Миллер.

Он напомнил, что "Газпром" уже в течение двадцати лет обеспечивает коэффициент прироста запасов к объему добычи выше единицы.

Миллер также отметил, что в 2024 году началось производство на глубоких ачимовских залежах на участке 3А Уренгойского месторождения (оператор разработки - "Газпром нефть").

Показатели "Газпрома" растут более высокими темпами, чем добыча в целом по России, так как добыча нефтяными компаниями попутного газа сдерживается ограничениями добычи нефти ОПЕК+ (с середины года добыча ПНГ снижается).

Уренгой ОПЕК Газпром Газпром нефть Алексей Миллер
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