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ЦБ в I полугодии будет проводить операции с валютой с корректировкой на продажи в размере 8,86 млрд руб. в день

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - ЦБ РФ с 15 января по 30 июня 2025 года будет осуществлять операции с валютой исходя из корректировки анонсируемого ежемесячно Минфином России объема регулярных операций в рамках бюджетного правила на продажи в размере 8,86 млрд рублей в день, говорится в сообщении Банка России.

Минфин ранее объявил о покупках валюты с 6 декабря 2024 года по 14 января 2025 года в размере 5,45 млрд рублей в день. Таким образом, ЦБ с 9 по 14 января 2025 года будет осуществлять продажу валюты в объеме 3,41 млрд рублей в день.

Банк России с 9 января 2025 года возобновляет проведение регулярных операций в рамках бюджетного правила на внутреннем валютном рынке, приостановленных с 28 ноября 2024 года.

Ежедневный объем операций в первом полугодии 2025 года определяется исходя из анонсируемых Минфином объемов операций с валютой, скорректированных на сальдированную величину:

- разницы объема отложенных с 28 ноября по 31 декабря 2024 года регулярных операций в рамках бюджетного правила (117,6 млрд рублей) и объема расходования средств ФНБ в целях финансирования дефицита бюджета вне бюджетного правила за 2024 год (1,300 трлн рублей). Это предполагает продажу в размере 1 трлн 182,4 млрд рублей (с учетом равномерного распределения на весь 2025 год - 4,79 млрд рублей в день);

- продаж валюты в объеме чистого инвестирования средств ФНБ в разрешенные финансовые активы в рублях во втором полугодии 2024 года в размере 476 млрд рублей (с учетом равномерного распределения на первое полугодие 2025 года - 4,07 млрд рублей в день).

ЦБ опубликует информацию об объеме корректировки регулярных операций в рамках бюджетного правила на второе полугодие 2025 года в конце июня 2025 года.

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