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Рубль утром в пятницу дешевеет в паре с юанем после роста в предыдущие дни

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Китайский юань растет на Московской бирже утром в пятницу, рубль корректируется вниз после роста в предыдущие несколько сессий.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,457 руб. (+5,7 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 1,46 коп. ниже уровня действующего официального курса.

ЦБ РФ с 15 января по 30 июня 2025 года будет осуществлять операции с валютой исходя из корректировки анонсируемого ежемесячно Минфином России объема регулярных операций в рамках бюджетного правила на продажи в размере 8,86 млрд рублей в день, говорится в сообщении Банка России.

Минфин ранее объявил о покупках валюты с 6 декабря 2024 года по 14 января 2025 года в размере 5,45 млрд рублей в день. Таким образом, ЦБ с 9 по 14 января 2025 года будет осуществлять продажу валюты в объеме 3,41 млрд рублей в день.

Банк России с 9 января 2025 года возобновляет проведение регулярных операций в рамках бюджетного правила на внутреннем валютном рынке, приостановленных с 28 ноября 2024 года.

Цены на нефть

Цены на нефть эталонных марок практически не меняются утром в пятницу.

Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:05 по Москве подорожали на 0,1%, до $73,25 за баррель. Котировки февральских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились также на 0,1%, до $69,62 за баррель.

Рынок ждет официальных данных о запасах топлива в США, которые будут обнародованы в пятницу в 21:00. Публикация отчета была перенесена на два дня из-за рождественских праздников. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем прогнозируют, что отчет Минэнерго укажет на снижение запасов нефти на 2 млн баррелей.

Ранее Американский институт нефти (API) сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю упали на 3,2 млн баррелей.

Китай Московская биржа Brent WTI США
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