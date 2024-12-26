В России потребители получили по ГТС "Газпрома" в 2024 году рекордные 390 млрд куб. м газа

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Поставки газа российским потребителям по газотранспортной системе "Газпрома" в 2024 году достигли нового рекорда - в 390 млрд куб. м, сообщил на предновогоднем селекторном совещании председатель правления концерна Алексей Миллер.

"Мы обеспечили надежное газоснабжение российских потребителей и установили целый ряд новых рекордов. Мы с вами установили новый абсолютный исторический рекорд поставки газа в сутки по Единой системе газоснабжения России для потребителей в объеме 1,815 млрд куб. м. И в этом году по газотранспортной системе "Газпрома" для потребителей будет поставлено около 390 млрд куб. м газа", - сказал Миллер.

Он добавил: "Эти цифры являются наглядной демонстрацией того, что наша российская экономика и социальная сфера развиваются уверенными темпами. И "Газпром" принимает в этом самое непосредственное участие".