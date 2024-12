Dow Jones завершил торги слабым ростом, S&P 500 и Nasdaq незначительно снизились

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы изменились незначительно и разнонаправленно по итогам первой сессии после Рождества при низкой активности торгов.

Статданные, обнародованные в четверг, показали неожиданное уменьшение числа новых заявок на пособие по безработице в США. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием, на прошлой неделе сократилось на 1 тыс. - до минимальных за месяц 219 тыс., говорится в отчете министерства труда США. Показатель предыдущей недели подтвержден на уровне 220 тыс. Аналитики в среднем прогнозировали рост числа заявок до 223 тыс. с этого уровня, по данным Bloomberg.

В числе лидеров роста среди компонентов Dow Jones Industrial Average по итогам торгов стали акции Honeywell International Inc. (+1,3%), UnitedHealth Group Inc. (+1%), Procter & Gamble Co. (+0,7%), Boeing Co. (+0,6%). В то же время заметно подешевели бумаги Amazon.com Inc. (-0,9%), Salesforce Inc. (-0,8%), Amgen (-0,5%).

Стоимость акций Uber Technologies Inc. опустилась на 0,2%. В среду стало известно, что регулирующие органы Тайваня заблокировали сделку Uber по покупке местного бизнеса германского сервиса доставки Delivery Hero SE, работающего под брендом Foodpanda, за $950 млн.

Капитализация MicroStrategy Inc. упала на 4,8%. Американский разработчик ПО, корпоративной стратегией которого является создание резервов биткойнов, объявил о намерении вынести на голосование акционеров вопрос о резком увеличении числа акций в обращении с целью привлечь средства для покупки биткойнов.

Бумаги Tesla Inc. подешевели на 1,8%. Производитель электромобилей опубликует данные о поставках машин за четвертый квартал на следующей неделе. Аналитики в среднем ожидают, что поставки Tesla в октябре-декабре достигли рекордных 510 тыс. электромобилей, пишет Market Watch.

Стоимость акций Apple Inc. увеличилась на 0,3% - до $259,02. Аналитики Wedbush вновь улучшили прогнозную цену бумаг компании - до $325 c $300. Как говорится в обзоре экспертов, Apple находится на пороге "золотой эры роста", стимулируемой искусственным интеллектом.

Котировки акций ряда других крупных IT-компаний завершили торги снижением, в том числе, Nvidia Corp. - на 0,2%, Alphabet Inc. - на 0,3%, Microsoft Corp. - на 0,3%.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в четверг увеличился на 28,77 пункта (0,07%) и составил 43325,8 пункта.

Значение S&P 500 уменьшилось на 2,45 пункта (0,04%) - до 6037,59 пункта.

Nasdaq Composite снизился на 10,77 пункта (0,05%), составив 20020,36 пункта.