Цена Brent опустилась ниже $65 за баррель впервые с августа 2021 года

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Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Падение цен на нефть усилилось в ходе торгов в пятницу и превышает 7%, стоимость Brent опустилась ниже $65 за баррель впервые с августа 2021 года.

Стоимость июньских фьючерсов на этот сорт на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:30 по московскому времени составила $64,73 за баррель, что на $5,41 (7,71%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $5,63 (8,41%), до $61,32 за баррель.

Оба контракта завершают неделю максимальным снижением за полгода. В четверг падение стоимости Brent стало самым существенным с августа 2022 года, WTI - с июля 2022 года, согласно данным Dow Jones.

Аналитики Goldman Sachs понизили прогнозы для цен на нефть на этот и следующий годы, отметив, что ожидают ослабления глобального спроса из-за эскалации торговых войн, а также наращивания поставок странами ОПЕК+.