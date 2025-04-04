Котировки нефти остаются в глубоком минусе даже после небольшой коррекции

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Котировки нефти остаются в глубоком минусе вечером в пятницу на фоне решений президента США Дональда Трампа по пошлинам и заявлений ОПЕК+.

К 18:18 по Москве июньские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $4,09 (5,83%) до $66,05 за баррель. Ранее в ходе сессии международный бенчмарк опускался ниже $65 за баррель впервые с августа 2021 года.

Майские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $4,43 (6,62%), до $62,52 за баррель.

Аналитики Goldman Sachs понизили прогнозы для цен на нефть на 2025 и 2026 годы, отметив, что ожидают ослабления глобального спроса из-за эскалации торговых войн, а также наращивания поставок странами ОПЕК+.

2 апреля Трамп объявил о введении крупных пошлин для иностранных торговых партнеров США, что спровоцировало рост опасений инвесторов в отношении перспектив мировой экономики.

Министерство торговли КНР 4 апреля объявило, что власти Китая приняли решение ввести дополнительные пошлины в размере 34% на товары из США. В ведомстве указали, что это "ответные пошлины" на объявленные Вашингтоном меры.

3 апреля восемь стран-участниц ОПЕК+ приняли решение ускорить снятие ранее принятых ограничений в производстве нефти в объеме 2,2 млн баррелей в сутки и увеличить добычу с мая на 411 тысяч баррелей в сутки.

Пошлины и увеличение добычи представляют собой "очень плохое комбо" для нефтяного рынка, говорит главный аналитик Swissquote Bank Ипек Эзкардешкая.

По ее словам, фундаментальные показатели спроса и предложения остаются "комфортно негативными". "Разумеется, пошлины ударят по мировому спросу на нефть гораздо меньше по сравнению с пандемией, - цитирует ее высказывание MarketWatch. - Однако предстоящее замедление глобальной экономической активности повышает вероятность дальнейшего снижения в сторону $50 за баррель".