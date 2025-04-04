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Stellantis остановит сборочные заводы в Мексике и Канаде из-за пошлин США

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Европейский автопроизводитель Stellantis приостановит производство на двух сборочных заводах в Мексике и Канаде, поскольку компания пытается справиться с 25%-ми пошлинами президента США Дональда Трампа, сообщает CNBC.

Работа будет остановлена 7 апреля на две недели на предприятии Windsor Assembly Plant в Онтарио и на весь апрель на заводе Toluca Assembly Plant в Мексике. Будут временно уволены примерно 4,5 тысячи почасовых рабочих на канадском заводе, а также около 900 сотрудников, которые работают на вспомогательных предприятиях в США. Работники мексиканского завода по-прежнему будут приходить на объект из-за условий их контракта, но не будут выпускать автомобили.

"Мы продолжаем оценивать среднесрочные и долгосрочные последствия пошлин на нашу деятельность, но также решили немедленно предпринять ряд шагов, включая временную приостановку производства на некоторых наших канадских и мексиканских сборочных заводах, - заявил глава Stellantis North American Антонио Филоса. - Эти действия затронут ряд сотрудников на нескольких заводах по производству штамповки и силовых агрегатов в США, которые поддерживают эти операции (в Мексике и Канаде - ИФ)".

Канадский завод Stellantis выпускает минивэн Chrysler Pacifica и электромобиль Dodge Charger Daytona, мексиканский - внедорожники Jeep Compass и Jeep Wagoneer S EV.

Stellantis США Мексика Канада Chrysler Dodge Jeep
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