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Котировки железной руды в Сингапуре обновили минимум за 5 недель

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Стоимость железной руды опустилась до самой низкой отметки за пять недель на статданных из Китая, указавших на сокращение прибыли промпредприятий.

Котировки контрактов на руду на бирже в Сингапуре падали в пятницу на 1,8%, до $98,95 за тонну. Это минимум с 19 ноября, отмечает Bloomberg.

С начала года желруда подешевела на 29% на фоне замедления роста экономики Китая и роста поставок из Австралии и Бразилии, крупнейших экспортеров этого сырья.

Как показали опубликованные в пятницу данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР, совокупная прибыль крупных промышленных компаний Китая в ноябре сократилась на 7,3% в годовом выражении после падения на 10% в октябре. В январе-ноябре 2024 года прибыль промпредприятий снизилась на 4,7% относительно того же периода прошлого года. Спад по итогам года может оказаться худшим с 2000 года.

Медь на Лондонской бирже металлов в пятницу дорожает на 0,5%, алюминий и цинк дешевеют на 0,5%.

Лондон Сингапур Австралия Китай Бразилия Лондонская биржа
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