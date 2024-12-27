Инжиниринговый центр "Газпром морские проекты" с опозданием на 10 лет вошел в холдинг "Газпром проектирование"

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - ООО "Газпром морские проекты" вошло в состав единого проектного холдинга группы "Газпром".

Как сообщается в ЕГРЮЛ, 23 декабря новыми совладельцами ООО стали ООО "Газпром проектирование" (99,99%) и ООО "Газпром капитал" (0,01%). Ранее 100% долей ООО "Газпром морские проекты" владело АО "Газпром закупки".

Все проектные институты "Газпрома" были объединены в холдинг "Газпром проектирование" в 2015 году. Единственный проектный институт – "Газпром морские проекты" (до 2022 года назывался "Красноярскгазпром Нефтегазпроект") оставался за пределами этого корпоративного контура.

ООО "Газпром морские проекты" – инжиниринговый центр группы "Газпром" по реализации нефтегазовых проектов на шельфе. Компания зарегистрирована в Красноярске, имеет филиалы и представительства в Северодвинске, Астрахани, Светлом, Москве, Самаре, Санкт-Петербурге и Тюмени.

В 2023 году выручка ООО "Газпром морские проекты" составила 5 млрд рублей.