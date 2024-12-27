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"Трансконтейнер" увеличил на треть мощность контейнерных площадок на терминале в Ростове-на-Дону

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - ПАО "Трансконтейнер" (входит в группу "Дело") завершило модернизацию контейнерных площадок на терминале Ростов-Товарный (Ростов-на-Дону). Об этом сообщила "Интерфаксу" первый заместитель министра транспорта региона Инна Володина.

"В текущем году ПАО "Трансконтейнер" была произведена модернизация контейнерных площадок на терминале Ростов-Товарный. Работы завершены 23 декабря текущего года. Мощность терминала увеличена с 38 тыс. до 50 тыс. контейнеров в год. Итоговая стоимость модернизации контейнерных площадок на терминале Ростов-Товарный не превысила проектные значения", - сказала Володина.

Таким образом, компания увеличила мощность площадок на 31,6%.

Как сообщалось, проект оценивался в 140 млн рублей. Предпосылкой для развития терминала стал рост переработки контейнеров - с 20,6 тыс. TEU (контейнер в двадцатифунтовом эквиваленте) в 2021 году до 34,4 тыс. TEU в 2022 году.

"Трансконтейнер" – крупнейший в РФ оператор фитинговых платформ, собственник парка контейнеров из 141 тыс. единиц и более 40 тыс. фитинговых платформ. Компания владеет 37 железнодорожными терминалами в России, еще тремя управляет в форме дочерних и совместных предприятий.

Трансконтейнер группа Дело Ростов-на-Дону
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