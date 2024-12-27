Рубль в пятницу немного скорректировался вниз в паре с юанем

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Китайский юань немного подрос на Московской бирже по итогам торгов в пятницу, рубль подешевел в рамках коррекции после сильного роста в предыдущие торговые сессии. Курс юаня в 19:00 по Москве составил 13,45 руб., что на 5 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30 по Москве, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 28 декабря на 1,2986 рубля, до 100,5281 руб./$1, и увеличил курс евро на 2,6525 рубля, до 105,9522 руб./EUR1.

"За неделю биржевой курс рубля к юаню укрепился на 3,2%, до 13,5 за юань, на фоне активизации продаж валюты экспортерами в преддверии налоговых выплат. В пользу этого говорят экстремально низкие юаневые ставки (RUSFAR CNY примерно 0,6%), которые в последние дни опускались вплоть до отрицательных уровней. Отметим, что на рынке FOREX рубль в пятницу ослаб примерно на 5% по отношению к доллару, в то время как биржевой бессрочный фьючерс теряет лишь 1,5%. Это может свидетельствовать о росте фрагментированности валютного рынка в преддверии праздников. ЦБ сообщил об объеме операций на валютном рынке в первом полугодии 2025 года в рамках "зеркалирования" расходов Минфина. Так, до конца текущего года чистые продажи валюты ЦБ останутся без изменений (8,4 млрд руб./день), а с 9 января до 14 января умеренно сократятся (до 3,41 млрд руб./день). Ожидаемое сокращение продаж валюты со стороны ЦБ может привести к некоторому снижению поддержки рубля в начале следующего года", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке старший аналитик Газпромбанка Александр Камышанский.

ЦБ РФ с 15 января по 30 июня 2025 года будет осуществлять операции с валютой исходя из корректировки анонсируемого ежемесячно Минфином России объема регулярных операций в рамках бюджетного правила на продажи в размере 8,86 млрд рублей в день, говорится в сообщении Банка России.

Минфин ранее объявил о покупках валюты с 6 декабря 2024 года по 14 января 2025 года в размере 5,45 млрд рублей в день. Таким образом, ЦБ с 9 по 14 января 2025 года будет осуществлять продажу валюты в объеме 3,41 млрд рублей в день.

ЦБ РФ с 9 января 2025 года возобновляет проведение регулярных операций в рамках бюджетного правила на внутреннем валютном рынке, приостановленных с 28 ноября 2024 года.

Банк России систематизирует подходы к формированию официальных курсов иностранных валют, с сегодняшнего дня будет устанавливать их по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка, говорится в сообщении ЦБ. Регулятор отмечает, что в условиях расширения объемов внебиржевых операций это позволит повысить репрезентативность официальных курсов.

Соответствующие изменения предусмотрены указанием Банка России N 6956-У. Оно также предусматривает возможность рассчитывать курсы валют посредством кросс-курса в случае, если данные торгов для отдельных валютных пар будут недоступны.

"Банк России продолжит отслеживать изменения в структуре валютного рынка и при необходимости будет дополнительно уточнять механизм определения официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю с тем, чтобы обеспечить их репрезентативность в качестве индикатора условий, складывающихся на валютном рынке", - отметил ЦБ.

Нефть

Цены на нефть эталонных марок остаются в плюсе вечером в пятницу на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по Москве подорожали на 0,78% - до $73,8 за баррель. Котировки февральских контрактов на WTI на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 0,95% - до $70,27 за баррель.

Йеменские хуситы атаковали беспилотниками судно Santa Ursula в Аравийском море близ острова Сокотра, заявил в пятницу представитель мятежников генерал Яхья Сари. Кроме того, по его словам, хуситы нанесли удар баллистической ракетой "Палестина-2" по аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве.

По данным ряда СМИ, израильские ВВС атаковали йеменский портовый город Ходейда. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердили удары по позициям хуситов. Военные отметили, что атаки были нацелены на "инфраструктуру, используемую террористами-хуситами для военной активности" в международном аэропорту в Сане, а также в районе ряда электростанций.

Между тем рынок ждет официальных данных о запасах нефти и нефтепродуктов в США, которые будут обнародованы в пятницу, в 21:00 по Москве. Публикация отчета была перенесена на два дня из-за рождественских праздников. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем прогнозируют, что отчет Минэнерго укажет на снижение запасов нефти на 2 млн баррелей.

Ранее Американский институт нефти (API) сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю упали на 3,2 млн баррелей.

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 26 декабря осталась на прежнем уровне - 20,5% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц в пятницу также не изменилась относительно предыдущего торгового дня, оставшись на отметке 21,31% годовых, версия на три месяца увеличилась на 3 базисных пункта, до 20,57% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев прибавила также 3 базисных пункта относительно предыдущего торгового дня и в пятницу составила 19,56% годовых.