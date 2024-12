Фондовые индексы США снизились вслед за технологическим сектором

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы продемонстрировали в пятницу существенное снижение вслед за акциями технологических компаний на фоне низкой активности торговли между праздниками, сообщает Trading Economics.

Негативное давление на рынок оказала распродажа на рынке гособлигаций, которая привела к росту доходности десятилетних госбумаг выше 4,6% годовых - до семимесячного максимума.

Трейдеров продолжает беспокоить вопрос, как корпоративный сектор будет чувствовать себя в условиях более длительного периода высоких процентных ставок и импортных пошлин, которые избранный президент США Дональд Трамп планирует ввести против стран Европейского союза и Китая, пишет Trading Economics.

Фьючерсы на размер базовой процентной ставки Федеральной резервной системы сейчас указывают на то, что значительная часть рынка ждет всего лишь одного ее понижения в 2025 году (на 25 базисных пунктов).

Цена акций Amedisys выросла на 4,7% на новости, что страховщик UnitedHealth Group продлил сроки завершения сделки по приобретению компании до конца 2025 года. Стоимость бумаг UnitedHealth опустилась на 0,2%.

Капитализация American Battery Technology Co. взлетела на 7% после того, как производитель компонентов для аккумуляторов продал свои акции на сумму $10 млн двум институциональным инвесторам.

Dow Jones Industrial Average в пятницу уменьшился на 333,59 пункта (на 0,77%) и составил 42992,21 пункта.

Лидерами снижения среди компонентов индекса стали акции Nvidia Corp., подешевевшие на 2%, а также Microsoft Corp. - на 1,7%, Amazon.com Inc. - на 1,4% и Apple Inc. - на 1,3%. При этом рост котировок среди 30 компаний, входящих в Dow Jones, зафиксировали только Boeing Co. - на 0,2% и Chevron Corp. - всего на 0,01%.

Значение Standard & Poor's 500 по итогам торгов опустилось на 66,75 пункта (на 1,1%) - до 5970,84 пункта.

Среди компаний, которые входят в расчет данного индикатора, наиболее существенно потеряли в цене бумаги Super Micro Computer Inc. - 5,2%, Tesla - 5% и Palantir Technologies - 3,7%.

Индекс Nasdaq Composite снизился на 298,33 пункта (на 1,5%) и завершил сессию на отметке 19722,03 пункта.

Несмотря на негативную динамику рынка в пятницу по итогам всей прошедшей недели Dow Jones увеличился на 1,4%, S&P 500 и Nasdaq - на 1,6%.