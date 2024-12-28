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Рубль подрастает в паре с юанем на Мосбирже на открытии торгов субботы

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Китайский юань слабеет на Московской бирже утром в субботу, рубль укрепляется на открытии торгов последнего рабочего дня года.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,4 руб. (-5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 4,34 коп. ниже уровня действующего официального курса.

"На валютном рынке в пятницу наблюдалась повышенная волатильность. Хотя Банк России повысил курс доллара США с 99,2 руб. до 100,5 руб., фьючерсы на доллар в течение дня повышались до 104,8 руб./$1, а на межбанковском рынке - до 107 руб./$1. Повышенную волатильность валютных курсов провоцирует отсутствие информации о курсах валют из единого источника, а курс, по которому делают сделки участники, только опосредованно коррелирует с курсом регулятора. Со вчерашнего дня Банк России стал устанавливать официальные курсы валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка, и изменение механизма расчета курсов, возможно, стало причиной волатильности. В целом в конце месяца был виден тренд на укрепление рубля. Это совпало с налоговым периодом и возможным увеличением продаж валюты экспортерами", - подчеркивают аналитики компании "Цифра брокер".

"Давление на курс рубля, кроме завершения налогового периода, может оказывать фактор окончания торговой недели. Его усиливает приближение длинных новогодних каникул. Хотя торги и будут проводиться в некоторые дни предстоящих официальных выходных, а также в субботу, ликвидность в такие сессии обычно пониженная. К тому же многие не планируют пристально следить за рынком, а длительный перерыв в торгах существенная часть инвесторов традиционно предпочитает находиться в иностранной валюте в качестве защитного актива. Всплеск волатильности валютных котировок, наблюдавшийся в пятницу, может быть связан с решением Банка России с 27 декабря 2024 г. устанавливать официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. Возможно, многих смутило, что об этом не было объявлено заранее. Кроме того, вероятно, не всем до конца ясны причины такого шага. Поэтому самой первой реакцией большинства участников рынка является желание застраховаться от неопределенности в защитных активах, одним из которых являются инвалюты. К тому же это наложилось на уменьшение рыночной ликвидности из-за последних торговых дней в году", - полагает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Цены на нефть эталонных марок существенно выросли в пятницу на данных о более значительном, чем ожидалось, уменьшении запасов нефти в США на прошлой неделе.

Кроме того, поддержку рынку продолжает оказывать напряженная геополитическая ситуация на Ближнем Востоке.

Котировки февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures в пятницу выросли на 1,2% - до $74,17 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась на 1,4% и достигла $70,6 за баррель.

Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 20 декабря, уменьшились на 4,237 млн баррелей - до 416,78 млн баррелей, сообщило министерство энергетики страны. Резервы бензина выросли на 1,63 млн баррелей, в то время как дистиллятов - уменьшились на 1,694 млн баррелей.

Аналитики, по данным Trading Economics, прогнозировали сокращение запасов энергоносителей всех видов: нефти - на 2 млн баррелей, бензина - на 1 млн баррелей, дистиллятов - на 0,7 млн баррелей.

Опрошенные The Wall Street Journal эксперты предполагали уменьшение запасов нефти на 1,1 млн баррелей.

Мосбиржа
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