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Минюст зарегистрировал новый приказ ФАС, тарифы "Транснефти" с января вырастут на 9,9%

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Министерство юстиции РФ зарегистрировало приказ Федеральной антимонопольной службы (ФАС), согласно которому тарифы на услуги "Транснефти" с 1 января 2025 года повышаются в среднем на 9,9%. Соответствующий документ размещен на сайте правовой информации.

Как сообщалось, 16 декабря Минюст зарегистрировал приказ ФАС об индексации тарифов "Транснефти" с 1 января 2025 г. на 5,8%, в рамках подхода "инфляция минус 0,1%". Согласно постановлению правительства, на период 2021-2030 годов ежегодный рост тарифов "Транснефти" должен устанавливаться из их ежегодного прироста на 99,9% уровня прогнозируемого индекса потребительских цен на очередной период регулирования.

Тарифы на услуги "Транснефти" с 1 января 2024 года были проиндексированы на 7,2%, в 2023 году - на 5,99%, в 2022 году - на 4,3%, в 2021 году - на 3,6%. Между тем, "Транснефть", для которой со следующего года налог на прибыль будет повышен с 20% не до 25%, как у всех остальных, а сразу до 40%, просила правительство доиндексировать тарифы на свои услуги по прокачке нефти, повысив их с января не на 5,8%, а на 8,7%.

Минюст ФАС Транснефть
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