Рынок акций РФ завершил субботу ростом выше 2786 пунктов по индексу МосБиржи

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в субботу вырос вслед за подорожавшей на этой неделе нефтью (фьючерс на Brent превысил $74 за баррель) и в ожидании новогодних праздников; индекс МосБиржи поднялся выше 2786 пунктов, при этом лидировали в росте "префы" "Транснефти" (+5,7%) на новостях о росте тарифов компании с января. Упали бумаги "Магнита" (-5%) на новостях о несостоявшемся ВОСА по дивидендам.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2786,67 пункта (+1,1%, днем индекс поднимался до 2798,49 пункта) - максимум на закрытие с 15 октября, индекс РТС на фоне ослабления рубля просел до 863,36 пункта (-0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 4,3%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 29 декабря, составил 101,6797 руб. (+1,1516 рубля).

За неделю индексы МосБиржи и РТС выросли на 5,6-6,3%, официальный курс доллара от ЦБ снизился на 0,66 рубля.

Министерство юстиции РФ зарегистрировало приказ Федеральной антимонопольной службы (ФАС), согласно которому тарифы на услуги "Транснефти" с 1 января 2025 года повышаются в среднем на 9,9%. Соответствующий документ размещен на сайте правовой информации.

Принцип индексации тарифов "Транснефти" "инфляция минус" сохранится в 2026-2029 годах, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы.

Подорожали в субботу также акции "Аэрофлота" (+4,3%), "НЛМК" (+3,2%), "МТС" (+3%), ОК "Русал" (+3%), ПАО "Группа компаний ПИК" (+3%), ГК "Самолет" (+3%), "Северстали" (+2,8%), "ММК" (+2,7%), "Норникеля" (+2,7%), "АЛРОСА" (+2,6%), "Татнефти" (+2,6%), АФК "Система" (+2,1%), ВТБ (+1,8%), "Газпром нефти" (+1,5%), "НОВАТЭКа" (+1,1%), "Газпрома" (+1%), "Т-Технологий" (+1%), "Сургутнефтегаза" (+0,9% и +0,6% "префы"), "Роснефти" (+0,7%), Сбербанка (+0,4% и +0,6% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (+0,2%), "Интер РАО" (+0,2%), "РусГидро" (+0,1%).

Акции "Магнита" (4930 рублей) развернулись вниз на возросших оборотах торгов после известий о несостоявшемся внеочередном собрании акционеров компании по дивидендам из-за отсутствия кворума. Представитель "Магнита" не стал комментировать "Интерфаксу" информацию о том, будет ли назначена новая дата рассмотрения акционерами вопроса по дивидендам. Собрание по вопросу о дивидендах было назначено на 26 декабря. На нем акционеры могли утвердить вопрос о выплате дивидендов за 9 месяцев 2024 года в размере 560 рублей на акцию.

Подешевели также акции ПАО "Полюс" (-1,8%), "Московской биржи" (-0,7%).

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, индекс МосБиржи завершил 6-дневную торговую неделю ростом, в моменте вплотную подобравшись к круглым 2800 пунктам. При этом в течение дня состав лидеров поменялся - под вечер вверх устремились "префы" "Транснефти". В середине декабря ФАС одобрила повышение тарифов компании на прокачку нефти на 5,8% с 2025 года, а новый приказ антимонопольной службы предполагает индексацию еще на 4,1% - суммарно на 9,9%, пояснил эксперт.

Один из лидеров роста первой половины дня "Магнит" ушел на дно "турнирной таблицы", так как ВОСА по вопросу дивидендов признано несостоявшимся.

Завершающая торговая сессия на российском рынке в 2024 году пройдет 30 декабря. Важных событий до Нового года не ожидается, в том числе на внешних рынках. Если в воскресенье не случится форс-мажоров, в понедельник вероятна слабоволатильная торговля на невысоких оборотах. Прогноз по индексу МосБиржи на 30 декабря - 2750-2800 пунктов, полагает Шепелев.

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, рынок акций РФ завершает год с надеждами инвесторов на дальнейшее снижение стоимости денег в экономике и на рынках, что может способствовать выходу индекса МосБиржи уже в январе 2025 года в "положительную" область, если считать динамику с начала 2024 года, полагает он.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российский рынок акций в субботу к окончанию основных торгов не показывал единой динамики индексов, реагируя на ослабление рубля - рынок, очевидно, готовится к возобновлению покупок валюты Банком России с 9 января 2025 года.

В опубликованном в субботу резюме обсуждения ключевой ставки Банка России подтвердилась возможность ее увеличения в феврале в случае ускоренного роста кредитования и прежних инфляционных тенденций. Пока же регулятор видит более сильное, чем ожидалось, фактическое ужесточение монетарных условий в РФ, что позволило ему сохранить ключевую ставку в декабре на уровне 21%.

В субботу стало известно, что акционеры "Сегежи Групп" одобрили проведение SPO по цене 1,8 руб. за акцию с ожидаемым объемом привлечения 101 млрд руб., которое планируется провести в пользу АФК "Система" и ряда внешних инвесторов. Акционеры "Транснефти" готовятся к увеличению налогов в 2025 году, но в то же время компания с 1 января суммарно повысит тарифы на прокачку нефти на 9,9%. "Башнефть" может стать одной из интересных дивидендных историй по итогам 2024 года, хотя выплаты, возможно, будут более низкими, чем за прошлый год, из-за падения прибыли (на данный момент известно о сокращении прибыли по РСБУ за 9 месяцев 2024 года в два раза).

Бумаги ПАО "Полюс" скорректировались после падения цен на золото, которые, тем не менее, удерживают отметку $2600 за унцию. Акции "Полюса" по итогам 2024 года благодаря рекордным ценам на золото и выплате дивидендов показали одну из самых сильных динамик в индексе МосБиржи и прибавили чуть более 30%, отметила Кожухова.

Западные фондовые площадки вместе с российскими биржами вернутся к торгам в понедельник. Российский рынок к концу рабочей субботы отступил от внутридневных максимумов и реагировал на корпоративные и валютные факторы, в целом сохраняя базу для развития повышения в начале 2025 года, для чего, впрочем, понадобится улучшение геополитического фона и смягчение монетарных условий. Повышенным спросом в РФ при этом по-прежнему могут пользоваться дивидендные акции, доходность по большинству которых не дотягивает до ключевой ставки центробанка, но все же является приятным дополнением при покупке бумаг. Торги на Мосбирже и "СПБ Бирже" в начале 2025 года пройдут в официальные выходные в стране 3, 6 и 8 января, напомнила представитель "Велес Капитала".

Индекс МосБиржи в конце года подает сигналы в пользу высокой вероятности развития роста и перспективы смены среднесрочного тренда на восходящий с ближайшей целью 2890 пунктов (район сентябрьского пика и верхней полосы Боллинджера недельного графика). Стабилизация выше подтвердит силу покупателей и может предвещать последующее закрепление выше 3000 пунктов и движение к пику 2024 года 3521 пункт в ближайшие месяцы. Отступление от важных сопротивлений, в то же время, может сигнализировать о рисках последующего разворота. Индекс РТС при оптимистичном сценарии и стабильности рубля также выглядит готовым к постепенному восстановлению и тестированию отметки 1000 пунктов, считает Кожухова.

Главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Алексей Головинов полагает, что индекс МосБиржи может завершить 2024 год выше уровня 2750 пунктов. Несмотря на крайне сложное второе полугодие, инвесторы провожают текущий год и встречают новый 2025 год на позитивной ноте. Ключевые события, которые, скорее всего, определят динамику российского рынка на весь год, произойдут в конце января и феврале. В первую очередь, это возможное начало официальных переговоров с Россией по вопросу урегулирования конфликта на Украине, а также первое в новом году заседание Банка России.

"В целом наш взгляд на рынок акций РФ остается позитивным. Ориентир по индексу на 2025 год составляет 3450 пунктов", - считает Головинов.

Руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что перенос "лонгов" по акциям через праздники выглядит оправданным.

"В межпраздничные дни ожидается сокращение ликвидности, поскольку крупные инвесторы работать в основной своей массе не будут. Многие "физики" также предпочтут не включать терминалы. В связи с этим спекулянты могут попытаться разогнать отдельные бумаги. В такие дни некоторые трейдеры часто вводят в терминалы ошибочные заявки, что приводит к резкому росту котировок. В связи с этим рекомендуем пересмотреть размер "стопов", а лучше вообще их снять и визуально контролировать состояние позиций", - считает эксперт.

"В целом же мы не видим рисков переноса длинных позиций через новый год. Статистика говорит, что в большинстве случаев рынок акций растет в первые несколько сессий нового года. Возможно, ближе к православному Рождеству часть спекулятивных "лонгов" стоит прикрыть. Не исключено, что тогда индекс МосБиржи закроет "гэп" от 23 декабря в районе 2640 пунктов", - добавил Антонов.

Вместе с тем эксперт компании "Алор брокер" пока не видит поводов для глубокого падения рынка. Вялый рост с периодическими коррекциями выглядит более вероятным в среднесрочной перспективе - до очередного решения Банка России по ключевой ставке либо до появления других сильных драйверов, считает Антонов.

В США в пятницу индексы акций опустились на 0,8-1,5% во главе с Nasdaq (-1,5%), лидировали в снижении акции технологических компаний на фоне низкой активности торговли между праздниками. По итогам недели Dow Jones увеличился на 1,4%, S&P 500 и Nasdaq - на 1,6%.

Негативное давление на рынок оказала распродажа на рынке гособлигаций, которая привела к росту доходности 10-летних госбумаг выше 4,6% годовых - до 7-месячного максимума.

Трейдеров продолжает беспокоить вопрос, как корпоративный сектор будет чувствовать себя в условиях более длительного периода высоких процентных ставок и импортных пошлин, которые избранный президент США Дональд Трамп планирует ввести против стран Европейского союза и Китая, пишет Trading Economics.

На нефтяном рынке в пятницу цены выросли на данных о более значительном, чем ожидалось, уменьшении запасов нефти в США на прошлой неделе, а также на фоне напряженной геополитической ситуации на Ближнем Востоке.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent по итогам торгов в пятницу составила $74,17 за баррель (+1,2%), февральская цена WTI - $70,6 за баррель (+1,4%).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 20 декабря, уменьшились на 4,237 млн баррелей, резервы бензина выросли на 1,63 млн баррелей, запасы дистиллятов уменьшились на 1,694 млн баррелей.

Аналитики, по данным Trading Economics, прогнозировали сокращение запасов энергоносителей всех видов: нефти - на 2 млн баррелей, бензина - на 1 млн баррелей, дистиллятов - на 0,7 млн баррелей.

Опрошенные The Wall Street Journal эксперты предполагали уменьшение запасов нефти на 1,1 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже в субботу выросли "префы" "Башнефти" (+5,5%), акции ПАО "Сегежа Групп" (+5,5%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (+5,4%), "Русснефти" (+4,7%), ПАО "ВУШ Холдинг" (+4%), ПАО "Инарктика" (+3,6%).

Акционеры лесопромышленного холдинга Segezha Group на внеочередном собрании одобрили размещение по закрытой подписке дополнительной эмиссии акций по цене 1,8 руб./бумага, говорится в сообщении Segezha. Ранее в ноябре такие параметры размещения одобрил совет директоров компании.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 78,82 млрд рублей (из них 14,37 млрд рублей пришлось на акции "Магнита", 9,25 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 8,74 млрд рублей на акции "Т-Технологий").