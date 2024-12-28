Рынок акций РФ к вечеру сбавил темпы роста из-за упавших бумаг "Магнита"

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ к вечеру в субботу сохраняет оптимизм на фоне подорожавшей на этой неделе нефти (фьючерс на Brent превысил $74 за баррель) и ожиданий новогодних праздников; индекс МосБиржи замедлил подъем и не смог достичь рубежа 2800 пунктов из-за упавших бумаг "Магнита" (-4,8%) на новостях о несостоявшемся ВОСА по дивидендам.

К 16:30 индекс МосБиржи составил 2782,77 пункта (+0,9%, днем индекс поднимался до 2798,49 пункта - максимума с 16 октября), индекс РТС - 872,03 пункта (+0,9%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 2,8%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 28 декабря, составляет 100,5281 руб. (+1,2986 рубля).

Подорожали акции "АЛРОСА" (+2,8%), "НЛМК" (+2,4%), "Норникеля" (+2,4%), "МТС" (+2,3%), "Селигдара" (+2,3%), ОК "Русал" (+2,2%), "Ростелекома" (+2,1%), "Северстали" (+2,1%), АФК "Система" (+2,1%), ПАО "Группа Позитив" (+2%), "НОВАТЭКа" (+1,9%), "ММК" (+1,8%), "Газпром нефти" (+1,4%), ВТБ (+1,4%), "Газпрома" (+1,3%), "Татнефти" (+1,3%), "Аэрофлота" (+1%), "Роснефти" (+0,8%), "Т-Технологий" (+0,8%), "ЛУКОЙЛа" (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (+0,5% и +0,8% "префы"), Сбербанка (+0,3% и +0,3% "префы"), "Интер РАО" (+0,3%).

Подешевели акции ПАО "Полюс" (-0,8%).

Акции "Магнита" развернулись вниз на возросших оборотах торгов после известий о несостоявшемся внеочередном собрании акционеров компании по дивидендам из-за отсутствия кворума. Представитель "Магнита" не стал комментировать "Интерфаксу" информацию о том, будет ли назначена новая дата рассмотрения акционерами вопроса по дивидендам. Собрание по вопросу о дивидендах было назначено на 26 декабря. На нем акционеры могли утвердить вопрос о выплате дивидендов за 9 месяцев 2024 года в размере 560 рублей на акцию.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций в субботу не оставляет попыток продвинуться выше, а последние торги на Мосбирже в 2024 году пройдут в понедельник. Рынок во второй половине декабря активно пытался восстановить импульс к росту после приятного сюрприза ЦБ РФ по ставке и готов продолжить повышение при условии улучшения, прежде всего, монетарных и геополитических факторов. В субботу инвесторы смогут оценить резюме обсуждения совета директоров Банка России по ставке, а после закрытия основных торгов - блок макроэкономических данных РФ за ноябрь, напомнила аналитик.

Индекс МосБиржи в конце года подает сигналы в пользу высокой вероятности развития роста и перспективы смены среднесрочного тренда на восходящий с ближайшей целью 2890 пунктов (район сентябрьского пика и верхней полосы Боллинджера недельного графика). Стабилизация выше подтвердит силу покупателей и может предвещать последующее закрепление выше 3000 пунктов и движение к пику 2024 года 3521 пункт в ближайшие месяцы. Отступление от важных сопротивлений, в то же время, может сигнализировать о рисках последующего разворота. Индекс РТС при оптимистичном сценарии и стабильности рубля также выглядит готовым к постепенному восстановлению и тестированию отметки 1000 пунктов, считает Кожухова.

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, рынок акций РФ завершает год с надеждами инвесторов на дальнейшее снижение стоимости денег в экономике и на рынках, что может способствовать выходу индекса МосБиржи уже в январе 2025 года в "положительную" область, если считать динамику с начала 2024 года, полагает он.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Никита Степанов, трейдеров на мировых площадках продолжает беспокоить вопрос, как корпоративный сектор будет чувствовать себя в условиях более длительного периода высоких процентных ставок и импортных пошлин, которые избранный президент США Дональд Трамп планирует ввести против ЕС и Китая. Фьючерсы на размер базовой процентной ставки Федеральной резервной системы сейчас указывают на то, что значительная часть рынка ждет всего лишь одного ее снижения в 2025 году (на 25 базисных пунктов).

На рынке акций РФ в субботу превалирует оптимизм в ожидании новогодних праздников. Индекс МосБиржи подошел к уровню сопротивления 2800 пунктов, пробитие которого может привести к росту рынка до 2900 пунктов, считает Степанов.

Главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Алексей Головинов полагает, что индекс МосБиржи может завершить 2024 год выше уровня 2750 пунктов. Несмотря на крайне сложное второе полугодие, инвесторы провожают текущий год и встречают новый 2025 год на позитивной ноте. Ключевые события, которые, скорее всего, определят динамику российского рынка на весь год, произойдут в конце января и феврале. В первую очередь, это возможное начало официальных переговоров с Россией по вопросу урегулирования конфликта на Украине, а также первое в новом году заседание Банка России.

"В целом наш взгляд на рынок акций РФ остается позитивным. Ориентир по индексу на 2025 год составляет 3450 пунктов", - считает Головинов.

Руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что перенос "лонгов" по акциям через праздники выглядит оправданным.

"В межпраздничные дни ожидается сокращение ликвидности, поскольку крупные инвесторы работать в основной своей массе не будут. Многие "физики" также предпочтут не включать терминалы. В связи с этим спекулянты могут попытаться разогнать отдельные бумаги. В такие дни некоторые трейдеры часто вводят в терминалы ошибочные заявки, что приводит к резкому росту котировок. В связи с этим рекомендуем пересмотреть размер "стопов", а лучше вообще их снять и визуально контролировать состояние позиций", - считает эксперт.

"В целом же мы не видим рисков переноса длинных позиций через новый год. Статистика говорит, что в большинстве случаев рынок акций растет в первые несколько сессий нового года. Возможно, ближе к православному Рождеству часть спекулятивных "лонгов" стоит прикрыть. Не исключено, что тогда индекс МосБиржи закроет "гэп" от 23 декабря в районе 2640 пунктов", - добавил Антонов.

Вместе с тем эксперт компании "Алор брокер" пока не видит поводов для глубокого падения рынка. Вялый рост с периодическими коррекциями выглядит более вероятным в среднесрочной перспективе - до очередного решения Банка России по ключевой ставке либо до появления других сильных драйверов, считает Антонов.

В США в пятницу индексы акций опустились на 0,8-1,5% во главе с Nasdaq (-1,5%), лидировали в снижении акции технологических компаний на фоне низкой активности торговли между праздниками. По итогам недели Dow Jones увеличился на 1,4%, S&P 500 и Nasdaq - на 1,6%.

Негативное давление на рынок оказала распродажа на рынке гособлигаций, которая привела к росту доходности 10-летних госбумаг выше 4,6% годовых - до 7-месячного максимума.

Трейдеров продолжает беспокоить вопрос, как корпоративный сектор будет чувствовать себя в условиях более длительного периода высоких процентных ставок и импортных пошлин, которые избранный президент США Дональд Трамп планирует ввести против стран Европейского союза и Китая, пишет Trading Economics.

На нефтяном рынке в пятницу цены выросли на данных о более значительном, чем ожидалось, уменьшении запасов нефти в США на прошлой неделе, а также на фоне напряженной геополитической ситуации на Ближнем Востоке.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent по итогам торгов в пятницу составила $74,17 за баррель (+1,2%), февральская цена WTI - $70,6 за баррель (+1,4%).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 20 декабря, уменьшились на 4,237 млн баррелей, резервы бензина выросли на 1,63 млн баррелей, запасы дистиллятов уменьшились на 1,694 млн баррелей.

Аналитики, по данным Trading Economics, прогнозировали сокращение запасов энергоносителей всех видов: нефти - на 2 млн баррелей, бензина - на 1 млн баррелей, дистиллятов - на 0,7 млн баррелей.

Опрошенные The Wall Street Journal эксперты предполагали уменьшение запасов нефти на 1,1 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже в субботу выросли "префы" "Башнефти" (+5,1%), акции ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (+4,9%), ПАО "ВУШ Холдинг" (+4,8%), "Русснефти" (+3,8%), "Глобалтрак менеджмент" (+2,8%), ПАО "Яковлев" (+2,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:30 составил 59,13 млрд рублей (из них 8,24 млрд рублей пришлось на акции "Магнита", 8,05 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 7,67 млрд рублей на акции "Т-Технологий").