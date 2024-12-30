Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 1,1-1,2%

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в понедельник продолжил рост минувшей рабочей субботы на фоне подросшей нефти (февральский фьючерс на Brent торгуется выше $74,2 за баррель) и смешанных сигналов с внешних фондовых площадок. Индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили 1,1-1,2%, причем второй превысил рубеж 2800 пунктов впервые с 16 октября; лидируют в росте акции ПАО "Группа компаний ПИК" (+5,5%) и ПАО "Группа Позитив" (+3,6%).

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2820,94 пункта (+1,2%), индекс РТС - 872,81 пункта (+1,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 3,5%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 29 декабря по 9 января, составляет 101,6797 руб. (+1,1516 рубля).

Подорожали также "префы" "Транснефти" (+3,5%), акции ГК "Самолет" (+3,1%), "Эн+ груп" (+2,8%), МКПАО "ВК" (+2,7%), "Юнипро" (+2,6%), "ММК" (+2,5%), АФК "Система" (+2,4%), ОК "Русал" (+2,3%), "Аэрофлота" (+2%), "Северстали" (+2%), "Магнита" (+2%), "РусГидро" (+1,8%), "Газпрома" (+1,6%), "Московской биржи" (+1,6%), "Т-Технологии" (+1,5%), "Сургутнефтегаза" (+1,3%), ВТБ (+1,3%), "НЛМК" (+1,2%), "МТС" (+1,1%), "Норникеля" (+0,9%), Сбербанка (+0,8%), "Газпром нефти" (+0,8%), "Татнефти" (+0,8%), "НОВАТЭКа" (+0,8%), "Интер РАО" (+0,8%), "АЛРОСА" (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (+0,6%), ПАО "Полюс" (+0,5%), "Роснефти" (+0,3%).

Подешевели "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,2%).

В Азии в понедельник преобладает негативная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 просел на 1%, австралийский ASX Australia - на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 0,2%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,1%, гонконгский Hang Seng теряет 0,04%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,2-0,3%).

Объединенная следственная группа, расследующая дело в отношении президента Южной Кореи Юн Сок Еля, запросила ордер на его арест, сообщает "Ренхап". Группа запросила ордер на арест после того, как Юн Сок Ель проигнорировал три повестки о явке на допрос. Представитель президента сообщил, что намерен в ответ на запрос об ордере на арест предпринять "официальные шаги".

Акции южнокорейской авиакомпании Jeju Air Co. упали в цене на 8,5%, до рекордного минимума, после авиакатастрофы с ее самолетом, в ходе которой погибло 179 человек. Стоимость бумаг материнской компании Jeju Air - AK Holdings Inc. - снизилась на 9,7%.

На нефтяном рынке утром в понедельник цены проседают при низкой активности торгов.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве в понедельник составила $74,08 за баррель (-0,1% и +1,2% в пятницу), февральская цена WTI - $70,53 за баррель (-0,1% и +1,4% в пятницу).

Данные Минэнерго США, опубликованные в минувшую пятницу, показали снижение запасов нефти в стране за неделю, завершившуюся 20 декабря, на 4,237 млн баррелей. Резервы бензина выросли на 1,63 млн баррелей, дистиллятов - уменьшились на 1,694 млн баррелей.

Уверенность трейдеров в том, что в 2025 году нефтяной рынок столкнется с избытком предложения, растет. Это затруднит ОПЕК+ восстановление прежних объемов добычи, отмечают эксперты.

Инвесторы ждут, какие шаги сделает избранный президент США Дональд Трамп после возвращения в Белый дом 20 января.