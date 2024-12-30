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Фондовые рынки Европы в основном снижаются, исключение составляет Испания

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы в основном снижаются в понедельник при низкой активности торгов, трейдеры занимают осторожную позицию в последние дни 2024 года.

Рынок оценивает заявления представителей Европейского центрального банка (ЕЦБ), а также данные по инфляции в Испании, которые не были перенесены на январь, как это было сделано в Германии, Франции и Италии.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 по данным на 12:20 по Москве опустился на 0,35% - до 505,38 пункта.

Британский FTSE 100 снизился на 0,43%, германский DAX - на 0,21%, французский CAC 40 - на 0,17%, итальянский FTSE MIB - на 0,06%, испанский IBEX 35 вырос на 0,16%.

Темпы роста потребительских цен в Испании в декабре ускорились третий месяц подряд, достигнув 2,8% в годовом выражении - максимума с июля, сообщило статистическое управление INE, представившее предварительные данные. В ноябре инфляция в Испании составила 2,4%. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал ее усиление до 2,6% в декабре.

ЕЦБ может подождать с дальнейшим снижением ключевых процентных ставок в случае материализации инфляционных рисков, связанных с ценами на энергоносители или ослаблением евро, заявил член совета управляющих ЕЦБ и глава австрийского Центробанка Роберт Хольцман в интервью газете Kurier.

"Цены на некоторые энергоносители, действительно, снова растут. Но есть и другие сценарии возврата инфляции - например, более сильное снижение курса евро", - отметил он.

Повлиять на евро может, в частности, политика избранного президента США Дональда Трампа, который вернется в Белый дом 20 января, считает Хольцман. Ранее Трамп пообещал обложить новыми пошлинами весь американский импорт.

Глава ЦБ Нидерландов Клаас Кнот между тем полагает, что торговая война может ослабить инфляцию в еврозоне. По мнению Кнота, Китай может начать продавать товары в Европу по сниженным ценам в случае введения высоких пошлин на его продукцию Штатами.

"Китай, возможно, будет предлагать свои товары Европе по все более низким и низким ценам. Мы уже видим это на рынке стали, - отметил он. - Таким образом, Китай как бы экспортирует нам свою дефляцию".

В числе лидеров снижения на торгах во Франкфурте в понедельник - акции Puma (-2%), Siemens Energy (-1%), Zalando (-0,9%), Siemens Healthineers (-0,8%), в Лондоне - бумаги Glencore (-1,2%), Rolls-Royce (-1%), BAE Systems (-0,9%).

В Париже заметно дешевеют акции производителей товаров класса "люкс" L'Oreal (-0,7%), LVMH (-0,4%), Kering (-0,4%), а также TotalEnergies (-0,4%), Publicis Groupe (-0,6%) и Michelin (-0,6%). В то же время дорожают акции французских банков Societe Generale (+0,8%), Credit Agricole (+0,6%) BNP Paribas (+0,4%).

В числе лидеров снижения в Милане - акции Prysmian (-1%), Ferrari (-0,7%), Tenaris (-0,7%). В Мадриде уверенно дорожают акции Inditex (+0,8%), CaixaBank (+0,5%).

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