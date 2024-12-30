Рубль днем растерял утренний рост в паре с юанем

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Китайский юань развернулся вверх на Московской бирже днем в понедельник, рубль, напротив, перешел к плавному снижению в ходе последнего торгового дня года и перед праздничной новогодней неделей. Курс юаня в 15:00 по Москве составил 13,7425 руб., что на 6,9 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Китайская валюта при этом оказалась на 31,53 коп. выше уровня действующего официального курса.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 по Москве увеличился относительно закрытия предыдущего торгового дня на 0,96%, до 103,07 руб./$1; контракт EURRUBF повысился на 0,79%, до 107,39 руб./EUR1.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", плавное снижение валютного курса рубля в ходе торгов 30 декабря связано как с уменьшением объема продаж валютной выручки экспортерами в официальный выходной день в России, так и с нестабильной ситуацией на мировых рынках капитала.

Цены на нефть слабо меняются в понедельник днем при низкой активности торгов. Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 по Москве составила $74,24 за баррель, что всего на 7 центов выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подорожали на 1,2%, до $74,17 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи выросли в цене к этому времени на 10 центов, до $70,70 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на 1,4%, до $70,60 за баррель.

Данные министерства энергетики США, опубликованные в пятницу, показали снижение запасов нефти в стране за неделю, завершившуюся 20 декабря, на 4,237 млн баррелей - до 416,78 млн баррелей. Резервы бензина выросли на 1,63 млн баррелей, дистиллятов - уменьшились на 1,694 млн баррелей. Инвесторы также ждут, какие шаги сделает избранный президент США Дональд Трамп после возвращения в Белый дом 20 января. "Направление политики Трампа в ходе его второго срока на посту президента станет самой важной темой для рынка", - отмечает аналитик по сырьевому сектору Samsung Futures Inc. Ким Кванграе, слова которого приводит Bloomberg.

Вместе с тем азиатские фондовые индексы в основном снизились в понедельник при слабой активности торгов, небольшое повышение показал только китайский рынок. Японский индекс Nikkei 225 потерял 1% в последний торговый день года. Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 снизился на 0,3%. Гонконгский индекс Hang Seng опустился на 0,2% к закрытию рынка, в то время как китайский Shanghai Composite увеличился на 0,2% к закрытию рынка.

Южнокорейский индекс Kospi уменьшился на 0,2%. Объединенная следственная группа, расследующая дело в отношении президента Южной Кореи Юн Сок Еля, запросила ордер на его арест, сообщает Yonhap. Группа запросила ордер на арест после того, как Юн Сок Ель проигнорировал три повестки о явке на допрос. Представитель президента сообщил, что намерен в ответ на запрос об ордере на арест предпринять "официальные шаги". Акции авиакомпании Jeju Air Co. упали в цене на 8,7%, до рекордного минимума, после авиакатастрофы с ее самолетом, в ходе которой погибло 179 человек.

Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы в основном снижаются в понедельник при низкой активности торгов, трейдеры занимают осторожную позицию в последние дни 2024 года. Рынок оценивает заявления представителей Европейского центрального банка (ЕЦБ), а также данные по инфляции в Испании, которые не были перенесены на январь, как это было сделано в Германии, Франции и Италии.

ЕЦБ может подождать с дальнейшим снижением ключевых процентных ставок в случае материализации инфляционных рисков, связанных с ценами на энергоносители или ослаблением евро, заявил член совета управляющих ЕЦБ и глава австрийского центробанка Роберт Хольцман в интервью газете Kurier. "Цены на некоторые энергоносители, действительно, снова растут. Но есть и другие сценарии возврата инфляции - например, более сильное снижение курса евро", - отметил он.

Кроме того, фьючерс на американский фондовый индекс S&P 500 снижается к середине дня на 0,3%, что говорит о вероятном доминировании негативных настроений на фондовых биржах США в начале новой недели.