Рынок акций РФ к вечеру немного замедлил ралли из-за локальной фиксации прибыли игроками

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ к вечеру в понедельник немного замедлил ралли из-за фиксации прибыли игроками после существенного роста, стартовавшего 20 декабря после решения ЦБ РФ не менять ключевую ставку; внешние фондовые рынки демонстрируют ухудшение конъюнктуры, но вернулась к росту нефть (февральский фьючерс на Brent превысил $74 за баррель). Индекс МосБиржи днем превышал 2880 пунктов (максимум с конца сентября), после чего к вечеру сдал назад в район 2860 пунктов.

К 16:30 по Москве индекс МосБиржи составил 2864,06 пункта (+2,8%, максимум сессии - 2880,38 пункта), индекс РТС - 887,34 пункта (+2,8%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 7,3%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 29 декабря по 9 января, составляет 101,6797 руб. (+1,1516 рубля).

Подорожали акции "ММК" (+7,3%), "Северстали" (+6,6%), ПАО "Группа Позитив" (+6,3%), "Ростелекома" (+6,2%), ПАО "Группа компаний ПИК" (+6,1%), "Совкомфлота" (+6,1%), "Мечела" (+5,8% и +7,9% "префы"), ОК "Русал" (+5,6%), "Татнефти" (+5,3%), "НЛМК" (+4,6%), "Газпром нефти" (+4%), "Московской биржи" (+3,9%), АФК "Система" (+3,8%), "ЛУКОЙЛа" (+3,4%), "Магнита" (+3,2%), "НОВАТЭКа" (+3,1%), "РусГидро" (+3,1%), "МТС" (+2,9%), "Сургутнефтегаза" (+2,5% и +1,8% "префы"), "Т-Технологии" (+2,5%), "Газпрома" (+2,2%), ВТБ (+2%), "АЛРОСА" (+1,9%), "Аэрофлота" (+1,8%), "Интер РАО" (+1,8%), Сбербанка (+1,7% и +1,6% "префы"), "Норникеля" (+1,3%), "Роснефти" (+1,2%), ПАО "Полюс" (+0,8%).

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", рынок акций сохраняет оптимизм на последних в уходящем году торгах, индекс МосБиржи закрепляется выше рубежа 2800 пунктов при невысокой активности операций.

Котировки нефти Brent консолидируются в области $74 за баррель, оставаясь в пределах широкого диапазона $71-75 за баррель. Для российского рынка акций это неплохая в целом динамика, учитывая, что в рублях цена нефти находится немногим ниже 7500 руб. за баррель. Существенных новостей в последний рабочий день года на рынке не ожидается.

По словам аналитиков ФГ "Финам", рынок акций РФ продолжает предновогоднее ралли, а на западных площадках основной рост пришелся на 24 декабря, то есть на сочельник, однако "ралли Санта-Клауса" не получило продолжения после Рождества.

Инвесторы, по-видимому, вспомнили о сохраняющихся значительных рисках, связанных, помимо более продолжительного периода высоких ставок в США, с повышенными проинфляционными рисками, неопределенностью в отношении будущей экономической и внешнеторговой политики Штатов при президентстве Дональда Трампа, высокой геополитической напряженностью в мире, и предпочли проявить определенную осторожность. Об ослаблении спроса на риск в последнее время говорит и продолжающийся рост доходностей госбондов в ведущих странах, в том числе в США, где доходность 10-летних UST подскочила до 7-месячного максимума. Следующая торговая неделя на мировых финансовых рынках вновь станет укороченной из-за празднования Нового года. При этом предстоящие дни будут оставаться весьма скудными на важные экономические и корпоративные новости, в связи с чем можно рассчитывать на довольно спокойные торги без сильных колебаний котировок.

США достигнут лимита госдолга в период с 14 по 23 января 2025 года, что потребует от министерства финансов принятия экстренных мер для избежания дефолта, сообщила глава ведомства Джанет Йеллен в письме Конгрессу. В июне 2023 года в США был принят закон, приостановивший действие потолка госдолга до 1 января 2025 года, и Йеллен призвала конгрессменов к действиям для защиты кредитоспособности страны.

ЕЦБ близок к моменту, когда можно будет сказать, что он добился замедления инфляции в еврозоне до целевых 2%, заявила глава регулятора Кристин Лагард. Она отметила при этом, что руководителям ЕЦБ по-прежнему необходимо сохранять бдительность, поскольку темпы роста потребительских цен в сфере услуг превышают целевой уровень почти вдвое. ЕЦБ в этом году снизил ключевые процентные ставки в общей сложности на 100 б.п.

Всемирный банк улучшил краткосрочные прогнозы по экономике КНР: оценка роста ВВП страны в 2024 году была повышена на 0,1 п.п., до 4,9%, в следующем году - на 0,4 п.п., до 4,5%. Эксперты банка позитивно оценили недавние обещания руководства Китая усилить поддержку социальной сферы и потребления, а также провести реформы налогово-бюджетной сферы. При этом, по их мнению, для укрепления доверия домохозяйств и бизнеса властям нужно предоставить больше подробностей запланированных реформ. "Обычных мер стимулирования будет недостаточно для активизации экономического роста", - говорится в сообщении ВБ.

В Азии в понедельник преобладала негативная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 просел на 1%, австралийский ASX Australia - на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 0,2%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,2%, гонконгский Hang Seng потерял 0,2%), проседают Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX просели на 0,1-0,4%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,8-1,1%).

Объединенная следственная группа, расследующая дело в отношении президента Южной Кореи Юн Сок Еля, запросила ордер на его арест, сообщает Yonhap. Группа запросила ордер на арест после того, как Юн Сок Ель проигнорировал три повестки о явке на допрос. Представитель президента сообщил, что намерен в ответ на запрос об ордере на арест предпринять "официальные шаги".

На нефтяном рынке к вечеру в понедельник цены умеренно растут при низкой активности торгов.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 16:30 по Москве в понедельник составила $74,37 за баррель (+0,3% и +1,2% в пятницу), февральская цена WTI - $70,98 за баррель (+0,5% и +1,4% в пятницу).

Данные Минэнерго США, опубликованные в минувшую пятницу, показали снижение запасов нефти в стране за неделю, завершившуюся 20 декабря, на 4,237 млн баррелей. Резервы бензина выросли на 1,63 млн баррелей, дистиллятов - уменьшились на 1,694 млн баррелей.

Уверенность трейдеров в том, что в 2025 году нефтяной рынок столкнется с избытком предложения, растет. Это затруднит ОПЕК+ восстановление прежних объемов добычи, отмечают эксперты.

Инвесторы ждут, какие шаги сделает избранный президент США Дональд Трамп после возвращения в Белый дом 20 января.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже в лидерах роста выступают акции "ТГК-2" (+9,3%), ПАО "Россети Северо-Запад" (+8,7%), "ВСМПО-Ависма" (+7,9%), расписки "О'Кей" (+7,9%), бумаги "Русснефти" (+7,2%), "КАМАЗа" (+6,5%), ПАО "Россети Северный Кавказ" (+6,1%), ПАО "Евротранс" (+5,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:30 по Москве составил 68,82 млрд рублей (из них 10,22 млрд рублей пришлось на акции "Т-Технологии", 9,34 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 4,31 млрд рублей на акции "Газпрома").