АО "АБ ИнБев Эфес" передано во временное управление АО "ГК Вместе"

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Временное управление АО "Группа компаний Вместе" введено в отношении АО "АБ ИнБев Эфес", которое принадлежит АВ InBev Efes BV.

Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина от 30 декабря 2024 года №1131 опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Решение распространяется на 15,832 млрд обыкновенных и 92,943 тыс. привилегированных акций АО "АБ ИнБев Эфес".

АО "Группа компаний Вместе" зарегистрировано в Москве в августе 2024 года, генеральный директор - Николай Тюрников.

AB InBev Efes была создана в 2018 году в результате объединения бизнеса Anadolu Efes и Anheuser-Busch InBev в России и на Украине. Юридическое объединение активов компаний в России было завершено в марте 2019 года в форме присоединения АО "Пивоварня Москва-Эфес" к АО "Сан ИнБев", которое было переименовано в АО "АБ ИнБев Эфес".

АО закончило 2023 год с выручкой в 109 млрд рублей и прибылью в 17 млрд рублей.

Возможность введения в компаниях внешнего управления была введена указом президента РФ в апреле 2023 года. Временный управляющий осуществляет полномочия собственника движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставном капитале российского юридического лица, имущественных прав, находящихся во временном управлении, за исключением полномочий по распоряжению имуществом.

"Внешнее управление носит временный характер и означает, что первоначальный собственник больше не имеет права принимать управленческие решения. Внешний управляющий получает полномочия, которые позволяют ему обеспечить эффективность работы предприятий в соответствии с их значением для экономики России", - подчеркивали в Росимуществе.