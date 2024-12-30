Поиск

АО "АБ ИнБев Эфес" передано во временное управление АО "ГК Вместе"

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Временное управление АО "Группа компаний Вместе" введено в отношении АО "АБ ИнБев Эфес", которое принадлежит АВ InBev Efes BV.

Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина от 30 декабря 2024 года №1131 опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Решение распространяется на 15,832 млрд обыкновенных и 92,943 тыс. привилегированных акций АО "АБ ИнБев Эфес".

АО "Группа компаний Вместе" зарегистрировано в Москве в августе 2024 года, генеральный директор - Николай Тюрников.

AB InBev Efes была создана в 2018 году в результате объединения бизнеса Anadolu Efes и Anheuser-Busch InBev в России и на Украине. Юридическое объединение активов компаний в России было завершено в марте 2019 года в форме присоединения АО "Пивоварня Москва-Эфес" к АО "Сан ИнБев", которое было переименовано в АО "АБ ИнБев Эфес".

АО закончило 2023 год с выручкой в 109 млрд рублей и прибылью в 17 млрд рублей.

Возможность введения в компаниях внешнего управления была введена указом президента РФ в апреле 2023 года. Временный управляющий осуществляет полномочия собственника движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставном капитале российского юридического лица, имущественных прав, находящихся во временном управлении, за исключением полномочий по распоряжению имуществом.

"Внешнее управление носит временный характер и означает, что первоначальный собственник больше не имеет права принимать управленческие решения. Внешний управляющий получает полномочия, которые позволяют ему обеспечить эффективность работы предприятий в соответствии с их значением для экономики России", - подчеркивали в Росимуществе.

Владимир Путин АБ ИнБев Эфес ГК Вместе
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Премьер Молдавии поручил подготовить национализацию "Молдовагаза"

Сбербанк подал иск к Euroclear на 10,5 млрд рублей

В Думу внесли проект о защите подставных лиц в бизнесе в обмен на сотрудничество со следствием

Росстат подтвердил оценку роста ВВП РФ в III квартале на уровне 3,1%

"Газпром" с 1 января прекратит поставки газа в Молдавию из-за долгов Кишинева

"Газпром" с 1 января прекратит поставки газа в Молдавию из-за долгов Кишинева

Сбербанк, Т-Банк и "Точка" присоединились к пилоту по цифровому рублю

Сбербанк, Т-Банк и "Точка" присоединились к пилоту по цифровому рублю

Мосбиржа проводит дискретный аукцион для депозитарных расписок "О'Кей" из-за роста цены

ПСБ выйдет из санации Мособлбанка, финоздоровление продолжит АСВ

ПСБ выйдет из санации Мособлбанка, финоздоровление продолжит АСВ

Рубль подрастает в паре с юанем на Мосбирже на открытии торгов субботы

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5621 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне11 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе90 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау68 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов178 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2077 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии134 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России38 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall328 материалов
Нападения в школах и вузахНападения в школах и вузах245 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });