Суд признал недействительным отказ Роспатента считать знак пива "Старый мельник" общеизвестным

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Суд по интеллектуальным правам в четверг удовлетворил заявление АО "АБ ИнБев Эфес" (Московская область) о признании недействительным решения Роспатента, который 5 июля 2024 года отказал компании в признании комбинированного знака пива "Старый мельник" общеизвестным в России в отношении товаров 32-го (пиво) класса МКТУ.

"Признать ненормативный правовой акт недействительным полностью", - говорится в информации на сайте суда.

В качестве общеизвестного в Российской Федерации товарного знака просят признать комбинированное обозначение, которое представляет собой словосочетание "Старый мельник", написанное в две строки оригинальным шрифтом с пространственным доминированием слова "мельник" в нейтральной черно-белой цветовой гамме.

Роспатент 5 июля 2024 года отказался признать знак общеизвестным в РФ, начиная с 1 января 2022 года. Не согласившись с этим, компания 1 октября 2024 года обратилась в суд.

В соответствии с законодательством, общеизвестный товарный знак - это обозначение, которое в силу своего продолжительного или интенсивного использования стало узнаваемым. При этом узнаваемость касается не только самого знака и товара, но и его владельца. Правовая охрана такого знака, в отличие от стандартного товарного знака, распространяется также на товары, неоднородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным. Общеизвестный товарный знак действует бессрочно в отличие от стандартного товарного знака, который регистрируется на 10 лет.