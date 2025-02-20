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Суд признал недействительным отказ Роспатента считать знак пива "Старый мельник" общеизвестным

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Суд по интеллектуальным правам в четверг удовлетворил заявление АО "АБ ИнБев Эфес" (Московская область) о признании недействительным решения Роспатента, который 5 июля 2024 года отказал компании в признании комбинированного знака пива "Старый мельник" общеизвестным в России в отношении товаров 32-го (пиво) класса МКТУ.

"Признать ненормативный правовой акт недействительным полностью", - говорится в информации на сайте суда.

В качестве общеизвестного в Российской Федерации товарного знака просят признать комбинированное обозначение, которое представляет собой словосочетание "Старый мельник", написанное в две строки оригинальным шрифтом с пространственным доминированием слова "мельник" в нейтральной черно-белой цветовой гамме.

Роспатент 5 июля 2024 года отказался признать знак общеизвестным в РФ, начиная с 1 января 2022 года. Не согласившись с этим, компания 1 октября 2024 года обратилась в суд.

В соответствии с законодательством, общеизвестный товарный знак - это обозначение, которое в силу своего продолжительного или интенсивного использования стало узнаваемым. При этом узнаваемость касается не только самого знака и товара, но и его владельца. Правовая охрана такого знака, в отличие от стандартного товарного знака, распространяется также на товары, неоднородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным. Общеизвестный товарный знак действует бессрочно в отличие от стандартного товарного знака, который регистрируется на 10 лет.

Указ президента РФ Владимира Путина от 30 декабря 2024 года о временном управлении АО "Группа компаний Вместе" в отношении лидера пивоваренного рынка РФ - АО "АБ ИнБев Эфес", которое принадлежит АВ InBev Efes BV, был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Решение распространяется на 15,832 млрд обыкновенных и 92,943 тыс. привилегированных акций АО "АБ ИнБев Эфес".

"Внешнее управление носит временный характер и означает, что первоначальный собственник больше не имеет права принимать управленческие решения. Внешний управляющий получает полномочия, которые позволяют ему обеспечить эффективность работы предприятий в соответствии с их значением для экономики России", - подчеркивали в Росимуществе.

АО "Группа компаний Вместе" зарегистрировано в Москве в августе 2024 года, генеральный директор - Николай Тюрников.

AB InBev Efes была создана в 2018 году в результате объединения бизнеса Anadolu Efes и Anheuser-Busch InBev в России и на Украине. Юридическое объединение российских компаний было завершено в марте 2019 года в форме присоединения АО "Пивоварня Москва-Эфес" к АО "Сан ИнБев", которое было переименовано в АО "АБ ИнБев Эфес".


Роспатент АБ ИнБев Эфес
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