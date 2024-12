Фондовые индексы США теряют более 1,5%

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы показывают существенное снижение в начале торгов в понедельник на фоне низкой активности торгов в предпраздничные дни.

По итогам прошлой недели все три основных индикатора также опустились. В результате традиционно ожидаемое инвесторами "ралли Санта-Клауса" (повышение рынка в конце года) в этот раз не состоялось, отмечает MarketWatch.

С начала текущего года Dow Jones вырос на 14%. При этом S&P 500 и Nasdaq увеличились более значительно - на 27% и 30% соответственно - за счет сильного подорожания акций представителей полупроводниковой отрасли.

Котировки акций Boeing Co. падают в ходе сессии в понедельник на 3,5%. В воскресенье самолет Boeing 737-800 южнокорейской авиакомпании Jeju Air совершил аварийную посадку в городе Муан в Южной Корее. На его борту находились 175 пассажиров и шесть членов экипажа. Двое обнаружены живыми, остальные погибли. Исполняющий обязанности президента Южной Кореи Чхве Сан Мок приказал провести экстренную проверку деятельности Jeju Air и всех самолетов Boeing.

Цена бумаг Tesla снижается на 3%, Micron Technology Inc. - на 3,7%, Broadcom Inc. - на 3,3%, Apple Inc. - на 1,7%, Amazon.com Inc. - на 2,1%, International Business Machines - на 2%, Cisco Systems Inc. и Salesforce Inc. - на 1,9%, Microsoft Corp. - на 1,8%, Alphabet Inc. и Goldman Sachs Group - на 1,5%, JPMorgan Chase & Co. - на 1,1%,

Все 30 компонентов Dow Jones демонстрируют падение стоимости, наименее значительное снижение у акций Nvidia Corp., которые подешевели на 0,1%.

Котировки бумаг American Airlines Group опустились на 0,1% (до $17,3) даже несмотря на то, что аналитики Raymond James повысили рекомендацию для них до "выше рынка" с "на уровне рынка", что отражает улучшившиеся ожидания в отношении выручки авиакомпании. Также они подняли прогнозную цену до $24.

Dow Jones Industrial Average к 17:09 по Москве уменьшился на 1,56% и составлял 42323,5 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 с открытия рынка снизилось на 1,55% - до 5878,36 пункта.

Индекс Nasdaq Composite опустился на 1,7% - до 19384,64 пункта.