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Европейские фондовые индексы снижаются

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы снижаются в понедельник при низкой активности торгов, поскольку трейдеры занимают осторожную позицию перед новогодними праздниками.

Рынок оценивает заявления представителей Европейского центрального банка (ЕЦБ), а также данные об инфляции в Испании в декабре, публикация которых не была перенесена на январь, как это сделали в Германии, Франции и Италии.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 к 18:29 по Москве опустился на 0,7% - до 503,6 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 и французский CAC 40 снизились на 0,6%, германский DAX - на 0,4%, итальянский FTSE MIB - на 0,2%, испанский IBEX 35 - на 0,1%.

Темпы роста потребительских цен в Испании в декабре ускорились третий месяц подряд и достигли 2,8% в годовом выражении, по предварительным данным статуправления страны. Это самый значительный подъем с июля.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали повышение цен на 2,6% после их роста на 2,4% в ноябре.

Эти данные усилили ожидания трейдеров, что Европейский центральный банк продолжит снижение процентных ставок.

ЕЦБ может подождать с дальнейшим снижением ключевых процентных ставок в случае материализации инфляционных рисков, связанных с ценами на энергоносители или ослаблением евро, заявил глава австрийского ЦБ Роберт Хольцман в интервью газете Kurier.

"Цены на некоторые энергоносители, действительно, снова растут. Но есть и другие сценарии возврата инфляции - например, более сильное снижение курса евро", - отметил Хольцман, который также является членом совета управляющих ЕЦБ.

По его словам, повлиять на евро может, в частности, политика избранного президента США Дональда Трампа, который вернется в Белый дом 20 января.

Глава ЦБ Нидерландов Клаас Кнот между тем полагает, что торговая война может ослабить инфляцию в еврозоне. По его мнению, Китай может начать продавать товары в Европу по сниженным ценам в случае введения высоких пошлин на его продукцию Штатами.

"Китай, возможно, будет предлагать свои товары Европе по все более низким и низким ценам. Мы уже видим это на рынке стали, - отметил он. - Таким образом, Китай как бы экспортирует нам свою дефляцию".

В число лидеров снижение среди компонентов Stoxx 600 входят сервисы доставки еды HelloFresh и Just Eat Takeaway.com, акции которых подешевели на 4,3% и 3,1% соответственно.

Котировки акций крупнейших нефтегазодобывающих компаний Европы незначительно уменьшились, в том числе BP Plc и Shell - менее чем на 0,1%, TotalEnergies - на 0,3%.

В Британии опускается цена бумаг розничных магазинов St. James's Place и JD Sports Fashion - на 2,3% и 1,9% соответственно.

В Германии дешевеют акции таких компаний, как SAP (-1,3%), Infineon Technologies (-1,3%) и Munich Re (-1,2%).

Во Франции заметно потеряли в цене бумаги производителей товаров класса "люкс" L'Oreal (-2%), LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (-1%), Kering (-0,7%), а также чипмейкера STMicroelectronics (-1,6%) и производителя шин Michelin (-1,2%).

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