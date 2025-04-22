ФАС планирует повысить тариф на транспортировку ДТ по системе "Юг" на 9,5%

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба планирует повысить тарифы на транспортировку дизельного топлива по магистральной системе "Юг" до морского порта Новороссийск на 9,5%.

Как сказано в проекте приказа ФАС, размещенном на портале правовой информации, тариф на услуги ПАО "Транснефть" по транспортировке нефтепродуктов по магистральным трубопроводам по маршруту "Станция "Тингута" (прием из железнодорожных цистерн на ПСП "ГПС "Тингута") - МП "Новороссийск" (ПК "Шесхарис") предлагается установить в размере 2194,04 рубля (без НДС).

Тариф устанавливается для компаний: "Роснефть", "ЛУКОЙЛ", "Газпром нефть", "Газпром нефтехим Салават", "Орскнефтеоргсинтез" и "Татнефть".

Сейчас ставка для "ЛУКОЙЛа", "Газпром нефти", "Газпром нефтехим Салавата", "Орскнефтеоргсинтеза" и "Татнефти" при использовании данного маршрута составляет 2003,32 рубля за тонну.

Кроме того, на такой же размер предполагается повысить тариф на услуги "Транснефти" по транспортировке н/п по маршруту "ПСП "Волгоград" (прием от ООО "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка") - МП "Новороссийск" (ПК "Шесхарис"), оказываемые "ЛУКОЙЛу" - с 2203,39 рубля за тонну до 2413,15 рубля за тонну.

В пресс-службы ФАС отметили, что законодательством предусмотрен пересмотр долгосрочного тарифа на услуги по транспортировке нефтепродуктов от станции "Тингута" до морского порта "Новороссийск" не выше уровня инфляции. ФАС отмечает, что это направлено на учет операционных расходов компаний. Кроме того, регулярное обслуживание нефтепродуктопроводов позволит снизить нагрузку на железнодорожный транспорт.

В рамках проекта "Юг" "Транснефть" в 2017 году завершила строительство магистрального нефтепродуктопровода Волгоград - Тихорецк, а также реализацию мероприятий по развитию системы магистральных трубопроводов на участке Тихорецк - Новороссийск, обеспечивших возможность поставок дизельного топлива трубопроводным транспортом в порт Новороссийск с нефтеперерабатывающих заводов РФ в объеме до 6 млн тонн в год. В 2018 году было завершено строительство сливной железнодорожной эстакады на головной перекачивающей станции (ГПС) Тингута, позволяющей принимать до 2 млн тонн дизельного топлива в год с тех заводов, которые не подключены к магистральной трубопроводной системе "Транснефти", с дальнейшей транспортировкой топлива в направлении Новороссийска. Третий этап проекта "Юг" - трубопровод Самара - Волгоград - пока отложен: его реализация будет зависеть от потребностей рынка.

Как сообщалось, с 1 января 2025 года тарифы "Транснефти" на прокачку нефти и нефтепродуктов по другим магистральным системам были повышены в среднем на 9,9%.

Ранее правительство утвердило ежегодный рост тарифов "Транснефти" на десять лет по принципу "инфляция минус 0,1%". Согласно соответствующему распоряжению, было решено согласиться с предложениями ФАС и "устанавливать такие тарифы в 2021-2030 годах, исходя из их ежегодного прироста на 99,9% уровня прогнозируемого индекса потребительских цен на очередной период регулирования". Тарифы на услуги "Транснефти" с 1 января 2024 были проиндексированы на 7,2%, в 2023 году - на 5,99%, в 2022 году - на 4,3%, в 2021 году - на 3,6%.