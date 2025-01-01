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Страховые пенсии россиян проиндексированы на 7,3% с 1 января

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Страховые пенсии в России проиндексированы на 7,3% с 1 января, затем в феврале произойдет их дополнительное увеличение до уровня фактической инфляции за 2024 год.

Впервые с 2015 года увеличены и пенсии работающих пенсионеров.

Как отмечал Соцфонд России, выплата страховых пенсий в 2025 году потребует около 11 трлн рублей. Средний размер пенсии по старости с 1 января составил около 24 тысячи рублей.

Из-за большей инфляции по итогам 2024 года министр труда и социальной защиты Антон Котяков анонсировал дополнительное увеличение страховых пенсий в феврале по уровню фактической инфляции прошедшего года. По его словам, в феврале пенсионеры получат увеличенную пенсию за февраль и доплату за январь.

Дополнительная индексация, по оценкам Минтруда, затронет примерно 37 млн человек.

Согласно закону, с 1 января наравне с пенсиями неработающих пенсионеров поднимаются на 7,3% и пенсии работающих. В последний раз их индексация производилась в 2015 году.

"Особенность механизма повышения заключается в том, что индексацию применяют не к выплачиваемой пенсии, а к ее установленному размеру, который учитывает все индексации за периоды трудовой деятельности", - поясняли в Соцфонде России.

Такой вариант предусмотрен для того, чтобы пенсионеры смогли получить более существенную прибавку в результате индексации, отмечали в ведомстве.

В результате уровень индексации пенсий работающих пенсионеров будет считаться не от суммы, которую пенсионер получает сейчас, а от той которую он мог бы получать, если бы был неработающим пенсионером.

Включение в пенсию индексации за период с 2016 по 2024 год для работающих пенсионеров будет происходить уже после завершения трудовой деятельности, отмечал Котяков.

Директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган говорил о том, что инфляция в России в 2024 году может составить около 9,6-9,8%.

Прожиточный минимум

Прожиточный минимум с 1 января 2025 года будет увеличен на 14,8%. В результате он составит на душу населения 17 733 рубля. Для трудоспособного населения - 19 329 рублей, для пенсионеров - 15 250 рублей, для детей - 17 201 рубль.

Размер прожиточного минимума используется при оценке нуждаемости граждан. Кроме того, от него зависят размеры социальных выплат. С повышением этой величины увеличиваются размеры выплат для нуждающихся семей с детьми, социального контракта по ряду направлений, а также федеральной и региональной социальных доплат к пенсиям.

В 2024 году прожиточный минимум в России составлял 15 453 рубля - на душу населения, 16 844 рубля - для трудоспособного населения, 14 989 рублей - на детей, 13 290 рублей - для пенсионеров.

Антон Котяков Минтруда Соцфонд Андрей Ганган Банк России
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