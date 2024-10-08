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Средняя пенсия по старости к концу 2025 года составит 24 059 рублей

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Средний размер пенсии по старости к концу 2025 году с учетом индексации составит 24 059 рублей.

Соответствующие данные приведены в пояснительной записке к проекту федерального закона (727321-8) "О бюджете Фонда пенсионного и социального страхования РФ на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов".

Согласно документу увеличение средней пенсии по старости за 2025 год произойдет на 1 683 рубля (7,5%).

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Также указывается, что средняя страховая пенсия на конец 2025 года составит 23 481 рубль (рост на 1 634 рубля, или на 7,5%), а социальная пенсия - 15 456 рублей (рост составит 1 981 рубль, или 14,7 %).

Индексация страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней в 2025 году будет осуществляться с 1 января на уровне 7,3%, говорится в пояснительной записке. В 2026 - 2027 годах индексация страховой пенсии будет осуществляться два раза в год. С 1 февраля индексация страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней в 2026 году составит 4,5%, в 2027 году - 4,0%. С 1 апреля индексация страховой пенсии по темпу роста доходов Фонда определена в 2026 году - 5,5%, в 2027 году - 4,1%.

Профильный комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов планирует рассмотреть данный проект закона перед первым чтением 14 октября, сообщил "Интерфаксу" председатель комитета Ярослав Нилов.

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